Моторни спортове Ducati дадоха ултиматум на Довициозо 14 май 2018 | 15:50 0 0 0 0 0 Ducati promises to have Andrea Dovizioso's contract situation resolved by the Mugello #MotoGP round at the start of June https://t.co/jf1Vnc9ewu — Autosport (@autosport) May 14, 2018 Мениджърът на Ducati в MotoGP Джиджи Далиня очаква категоричен отговор на въпроса дали Андреа Довициозо смята да продължи работата си в италианския тим или не. Крайният срок, който шефът на отбора постави, е насрочената за началото на юни Гран При на Италия. Изненадващият успех на Дови през 2017 година увеличи доста неговите изисквания към отбора, както и интереса от чуждите екипи. Вследствие на това пилотът отхвърли първата оферта от Ducati за следващите два сезона в кралския клас на мотоциклетизма, а неговият мениджър заяви, че двете страни все още са далеч от консенсус. Италианецът води разговори и с Honda и Suzuki, но въпреки това се очаква да подпише с настоящия си отбор. "Със сигурност трябва да разрешим този проблем възможно най-бързо. Няма да бъде лесно споразумение и ще отнеме време. Определено до състезанието на "Муджело" искаме ясен отговор. В момента фокусът ни е върху това да постигнем споразумение с Дови. Едва след това ще мислим за останалите пилоти", сподели Далиня.

