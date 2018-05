Тенис Григор: Ям много сладолед и паста, когато съм в Рим (видео) 14 май 2018 | 15:15 - Обновена 0 0 0 0 2



“Играл съм много турнири за юноши в района. Това е уникално място, много специален град. Всеки път, когато имаш свободно време, е много приятно да се разхождаш из града и да го разглеждаш. Когато съм тук, ям много сладолед, много паста”, сподели най-добрият български тенисист.



Saturday in Rome #ibi18 @GrigorDimitrov @keinishikori. Couldnt desire anything different pic.twitter.com/pHS1c4mE2H — Fiorella Passoni (@fpassoni) May 12, 2018

Четвъртият в света започна отлично сезона на клей, като игра полуфинал в Монте Карло, където загуби от Рафаел Надал, а след това достигна до четвъртфиналите в Барселона. Миналата седмица обаче отпадна на старта в Мадрид след загуба от Милош Раонич.



“Започнах сезона на клей доста добре, но последния турнир в Мадрид не беше успешен за мен. Всеки ден можеш да подобриш нещо в играта си. Хубаво е, че конкуренцията в мъжкия тенис в момента е толкова голяма. Най-важното е да си готов за битка във всеки мач”, допълни Димитров. Григор Димитров ще се изправи срещу Кей Нишикори в първия си мач на силния турнир в Рим. Българинът сподели впечатленията си от столицата на Италия и как се чувства преди началото на състезанието.“Играл съм много турнири за юноши в района. Това е уникално място, много специален град. Всеки път, когато имаш свободно време, е много приятно да се разхождаш из града и да го разглеждаш. Когато съм тук, ям много сладолед, много паста”, сподели най-добрият български тенисист.Четвъртият в света започна отлично сезона на клей, като игра полуфинал в Монте Карло, където загуби от Рафаел Надал, а след това достигна до четвъртфиналите в Барселона. Миналата седмица обаче отпадна на старта в Мадрид след загуба от Милош Раонич.“Започнах сезона на клей доста добре, но последния турнир в Мадрид не беше успешен за мен. Всеки ден можеш да подобриш нещо в играта си. Хубаво е, че конкуренцията в мъжкия тенис в момента е толкова голяма. Най-важното е да си готов за битка във всеки мач”, допълни Димитров.

Още по темата

0 0 0 0 2 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 368 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1