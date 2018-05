Лека атлетика Изумителна Сидни Маклафлин “помете” световния рекорд на 400 м/пр 14 май 2018 | 14:59 - Обновена 0 0 0 0 0



Sydney McLaughlin's 52.75 in the 400H...



COLLEGIATE RECORD

WORLD U20 RECORD

NO. 13 ON THE ALL-TIME LIST pic.twitter.com/JR3u9gj7xy — NCAA Track & Field (@NCAATrackField) May 14, 2018 С постижението си тя излезе и на 13-о място във вечната ранглиста на дисциплината. Световният рекорд е 52.34 сек на рускинята Юлия Носова-Печонкина от 2003 г. Рекордът на САЩ при жените пък е 52.47 сек на Лашинда Димъс от 2011 г.

Синди Маклафлин продължава да оправдава по категоричен начин прякора си Детето-чудо, с който се сдоби преди няколко години. Американката “помете” поредния световен рекорд в кариерата си. 18-годишната Маклафлин направи феноменално бягане на колежанско състезание в Ноксвил и спря хронометрите на 52.75 секунди - нейното първо слизане под 53 секунди в кариерата. Резултатът й е и нов рекорд на “Югоизточната конференция” (предишният беше 54.50 сек на Лашинда Димъс от 2004 г.) и нов рекорд на стадиона.С постижението си тя излезе и на 13-о място във вечната ранглиста на дисциплината. Световният рекорд е 52.34 сек на рускинята Юлия Носова-Печонкина от 2003 г. Рекордът на САЩ при жените пък е 52.47 сек на Лашинда Димъс от 2011 г.

