Баскетбол Словенска звезда прекрати кариерата си 14 май 2018 | 13:43 0 0 0 0 0



“Макар да не съм стъпвал на паркета от няколко месеца, все още вярвах, че мога да се върна и да играя. След много мислене обаче реших, че желанието ми да играя още просто не е достатъчно голямо и имам други приоритети. Баскетболната ми кариера приключи”, написа Нахбар.

Dos temporadas defendió la camiseta del Barça el esloveno Boštjan Nachbar, ganando una Liga ACB. Hoy anuncia oficialmente su retirada. ¡Mucha suerte, Boki! pic.twitter.com/eRqx1Fq3xc — RondoBlaugrana (@RondoBlaugrana) May 14, 2018

Кариерата на 206-сантиметровото крило стартира през 1997 година Унион Олимпия, а в родината си играе още за Марибор и Пивоварна Лашко. През 2002 година преминава в италианския Бенетон (Тревизо), откъдето отива в НБА - там защитава последователно цветовете на Хюстън, Ню Орлиънс/Оклахома Сити и Ню Джърси между 2002 и 2008 година. Завръща се в Европа, подсилвайки Динамо (Москва), а после преминава през Ефес Пилзен в Турция, УНИКС (Казан) в Русия, Брозе Бамберг в Германия и Барселона и Севиля в Испания.



Печелил е титлите на Словения, Германия и Испания.

A boy with the ball, 30 years ago. My first basketball steps. Today, this journey is over. Sincere THANK YOU to those of you, who have helped me reach my dreams. pic.twitter.com/SyJszIAwx3 — Boštjan Nachbar (@BokiNachbar) May 14, 2018

Играе на общо четири европейски първенства с националния отбор, както и на две световни. Има 317 мача в НБА и още 146 в Евролигата. Един от най-популярните и успешни словенски баскетболисти оповести края на активната си състезателна кариера. Бощян Нахбар обяви решението си на 37-годишна възраст, след като в продължение на над 20 сезона игра на високо ниво, включително в отбори от Евролигата и НБА.“Макар да не съм стъпвал на паркета от няколко месеца, все още вярвах, че мога да се върна и да играя. След много мислене обаче реших, че желанието ми да играя още просто не е достатъчно голямо и имам други приоритети. Баскетболната ми кариера приключи”, написа Нахбар.Кариерата на 206-сантиметровото крило стартира през 1997 година Унион Олимпия, а в родината си играе още за Марибор и Пивоварна Лашко. През 2002 година преминава в италианския Бенетон (Тревизо), откъдето отива в НБА - там защитава последователно цветовете на Хюстън, Ню Орлиънс/Оклахома Сити и Ню Джърси между 2002 и 2008 година. Завръща се в Европа, подсилвайки Динамо (Москва), а после преминава през Ефес Пилзен в Турция, УНИКС (Казан) в Русия, Брозе Бамберг в Германия и Барселона и Севиля в Испания.Печелил е титлите на Словения, Германия и Испания.Играе на общо четири европейски първенства с националния отбор, както и на две световни. Има 317 мача в НБА и още 146 в Евролигата. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 46

1