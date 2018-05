Моторни спортове Мик Шумахер се прицели в титлата във Формула 3 14 май 2018 | 12:18 - Обновена 0 0 0 1 0



Миналия месец той получи похвали и от шефа си в тима на Према Рене Росин. Според него младият пилот е узрял доста. Той бе най-бърз в два от трите предсезонни теста на "Хунгароринг" и Ред Бул Ринг". The Last Formula 3 Season as we know it is about to START! @gyzhou_33 @SchumacherMick @aron_ralf @MarcusArmstrng & @ShwartzmanRob are ready for the #2018season in the @fiaf3europe starting this week at #Pau Full video on our YouTube channel! : @autofocusbg pic.twitter.com/nc4iKhIDNJ — PREMA (@PREMA_Team) May 8, 2018 Мик Шумахер е напълно амбициран да стане шампион във Формула 3 през сезон 2018. Миналата година 19-годишният син на легендарния шампион във Формула 1 Михаел Шумахер приключи сериите едва на 12-а позиция."Тази година съм много добре подготвен. Проведох повече тестове и се чувствам готов", сподели Мик. Според него претендентите за титлата в шампионата отнова са между пет и осем пилоти. "Ще се постарая да подобря карането си в още някои области и да развивам себе си. Искам да покажа прогреса си", допълни Мик пред Auto Bild.Миналия месец той получи похвали и от шефа си в тима на Према Рене Росин. Според него младият пилот е узрял доста. Той бе най-бърз в два от трите предсезонни теста на "Хунгароринг" и Ред Бул Ринг".

