Боят Кубрат Пулев - Дилиън Уайт не е сигурен (видео)

Двубоят трябваше да бъде организиран до 21 юли, но от щаба на Кобрата днес обявиха, че тази среща може и да не се състои.

Промоутърската агенция ”Зауерланд”, която движи нещата на Кубрат Пулев, е поискала 75% от приходите в евентуална битка Пулев - Уайт и тя да се проведе задължително в София.



Еди Хърн, който е промоутър на британеца Уайт, пък настоява приходите да бъдат разделени по равно по 50% и срещата да се играе във Великобритания, защото там ще има много по-големи приходи.

OUTRAGEOUS! @DillianWhyte to appeal WBC rule, says @EddieHearn, who provides update on talks to fight @KubratPulev https://t.co/MZ8stVujKw pic.twitter.com/7AMdwzKrDQ — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) May 3, 2018 Преговорите за двубой кой да стане претендент №1 за световната титла на IBF в тежка категория между екипите на Кубрат Пулев и Дилиън Уайт продължават.



