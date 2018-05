НБА Ударно начало за Бостън срещу ЛеБрон и компания 14 май 2018 | 02:22 - Обновена 0 0 0 0 22



Джейлън Браун беше най-резултатен с 23 точки, а центърът Ал Хорфорд вкара 15 за Бостън. Кевин Лав (17 точки) и Тристан Томпсън (8 точки и 11 борби) се представиха сравнително добре за Кливланд, но интригата в мача до голяма степен изчезна още след първата четвърт, спечелена от домакините с 36:18. Boston up 61-35 at half over Cleveland. Wow pic.twitter.com/KVeT2FCkGM — Coast2Coast Hoops (@BCNCoast2Coast) 13 май 2018 г. На полувремето авансът на тима, воден от Брад Стивънс, стигна 26 точки. Статистиците веднага отбелязаха, че никога отбор на ЛеБрон Джеймс не е изоставал с толкова голяма разлика след първите две четвърти на плейофен двубой. Освен това, само веднъж досега Джеймс е губил първи мач от серия в плейофите с повече точки. Това стана в полуфиналите на Източната конференция през 2006 година, когато Детройт разгроми Кливланд със 113:86.



Маркъс Морис започна в титулярния състав на мястото на Аарън Бейнс и показа, че не е говорил празни приказки преди сблъсъка. Благодарение най-вече на неговите усилия в защита, ЛеБрон Джеймс успя само в 5 от 16-те си стрелби в игра, а Кливланд нито за миг не се доближи до съперника си. Marcus Morris explains why he was looking forward to guarding LeBron James pic.twitter.com/i1RlmGz9vL — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) 13 май 2018 г. През миналата година Бостън загуби първите си две домакинства срещу “кавалерите” във финалите на Изток, но този път историята е различна, а момчетата на Брад Стивънс продължават да учудват всички специалисти с представянето си в отсъствието на контузените звезди Кайри Ървинг и Гордън Хейуърд. Даниел Тайс и Шейн Ларкин също пропуснаха днешния мач заради травми, но всеки от останалите даде своя принос за изразителната победа.



