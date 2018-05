UFC бойци осъждат решението на треньорите на Пенингтън

They should have never let her go into the 5th round like that. — Brian Ortega (@BrianTcity) 13 май 2018 г.

Perfect example why you shouldn’t let a fighter continue if THEY say they’re done. #UFCRio — Kenny Florian (@kennyflorian) 13 май 2018 г.

Coaches should throw that towel...sad — Rafael dos Anjos (@RdosAnjosMMA) 13 май 2018 г.

Really feel bad for her. They’re meant to save her from punishment like that.. not send her out for more. — Bec Rawlings (@RowdyBec) 13 май 2018 г.

This the kind of shit I was talking about on #JRE this MMA cornering is out of control.She asked for a way out and they make her go get beat — Kevin MTP Lee (@MoTownPhenom) 13 май 2018 г.

@RockyPMMA has enough heart for any 10 regular fighters. — Ryan Hall (@ryanhall5050) 13 май 2018 г.

Not good at all to put it lightly https://t.co/zsfL9BYhxZ — Matt Brown (@IamTheImmortal) 13 май 2018 г.

По време на UFC 224, което се проведе в Рио де Жанейро на 12 май, Аманда Нунеш се би срещу Ракел Пенингтън в основния сблъсък на вечерта. „Лъвицата” доминираше безапелационно над своята опонентка през почти целия двубой.Между четвъртия и петия рунд Пенингтън се обърна към треньорския си щаб и им съобщи, че не може да продължи. Вместо да осведомят съдията и да спрат схватката, те я убедиха да продължи да се бие.Пенингтън се завърна за последния рунд и загуби чрез технически нокаут от Нунеш.Много от бойците на най-голямата ММА организация в света използваха социалните медии, за да разкритикуват треньорите на Ракел, че не са послушали състезателката си и са я убедили да продължи, след като тя е искала да преустанови участието си в боя.