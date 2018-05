Волейбол Цецо Соколов диагонал №1 в ШЛ, Максим Михайлов MVP 13 май 2018 | 22:29 0 0 0 0 2

Presenting our MVP for #CLF4Kazan, the man who provided stability and power throughout the Final Four to our winners... Maxim MIKHAILOV! pic.twitter.com/sNK1PrVWmL — CEV Champions League (@CEVolleyballCL) May 13, 2018

За най-полезен играч на турнира (MVP) бе обявен Максим Михайлов от новия-стар шампион на Европа Зенит. Казанци прибраха още две индивидуални награди - Александър Бутко за най-добър разпределител и Вилфредо Леон за най-добър първи посрещач.



Лубе пък взеха още три индивидуални отличия - Османи Хуанторена за най-добър втори посрещач, Драган Станкович за най-добър първи център и Женя Гребенников за най-добро либеро. Другият италиански гранд на турнира - Сър Колуси Сикома (Перуджа), който спечели бронзовите медали, пък си тръгна с една индивидуална награда - на Марко Подрасчанин за най-добър втори център.



Идеалният отбор във финалната четворка на Шампионската лига в Казан:

Най-полезен играч на турнира (MVP): Максим Михайлов (Зенит Казан)

Най-добър разпределител: Александър Бутко (Зенит Казан)

Always a key position, and @tsetso11 really stepped up this weekend, so he takes the diagonal spot in our #CLF4Kazan Dream Team pic.twitter.com/8ZbYz8PHOr — CEV Champions League (@CEVolleyballCL) May 13, 2018

Най-добър диагонал: ЦВЕТАН СОКОЛОВ (КУЧИНЕ ЛУБЕ ЧИВИТАНОВА)

Най-добър първи посрещач: Вилфредо Леон (Зенит Казан)

Най-добър втори посрещач: Османи Хуанторена (Кучине Лубе Чивитанова)

Най-добър първи център: Драган Станкович (Кучине Лубе Чивитанова)

Най-добър втори център: Марко Подрасчанин (Сър Колуси Сикома Перуджа)

