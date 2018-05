Англия Всички рекорди на Манчестър Сити 13 май 2018 | 21:24 - Обновена 0 0 0 1 9



- Най-много последователни победи в Премиър лийг



Между 26 август и 31 декември, когато Манчестър Сити записа нулево равенство с



Сити подобри и постижението на



- За най-много пасове, направени в един мач в Премиър лийг



През март играчите на Гуардиола размениха 902 подавания при победата с 1:0 над Челси. "Гражданите" подобриха собствения си рекорд от 843 паса



- За най-много отбелязани попадения



Манчестър Сити завърши сезона с 106 гола, с което подобри рекорда на Челси от сезон 2009/10, когато лондончани отбелязаха 103 попадения



- За най-много победи



Днешният успех на Манчестър Сити бе 32-ри от началото на сезона. И по този показател "гражданите" подобриха рекорд, който постави Челси през миналия сезон. Тогава тимът на



- Най-много точки



Както вече стана дума, Манчестър Сити достигна границата от 100 точки в Премиър лийг. Предишният рекорд за най-много точки принадлежеше отново на Челси - 95, и датираше от сезон 2004/05



- Най-много победи като гост



Днешният успех с 1:0 над



- Най-много точки, спечелени като гост



Това постижение е свързано с предходното. Сити спечели общо 50 точки далеч от дома - с две повече от Челси през 2004/05



- Най-добра голова разлика



Манчестър Сити завърши сезона с голова разлика +79. През 2009/10 Челси финишира кампанията с голова разлика +71



- С най-много точки пред втория



Манчестър Сити завърши сезона с 19 точки пред



Към тези подобрени рекорди може да се добави и изравненото постижение на Манчестър Юнайтед, който през 2001 година си осигури титлата пет мача преди края. Player. Team. Club. All the records that tumbled in a remarkable season! #CENTURIONS #mancity pic.twitter.com/cN5YhCgJc1 — Manchester City (@ManCity) May 13, 2018 #CENTURIONS pic.twitter.com/NhWT1ZxNiG — Manchester City (@ManCity) May 13, 2018 Новият шампион на Англия Манчестър Сити си осигури титлата още преди близо месец, но до последния ден селекцията на Джосеп Гуардиола не спря да преследва рекорди. Днес "гражданите" достигнаха границата от 100 точки в Премиър лийг, което не се бе отдавало на нито един отбор до момента. Това обаче е само черешката на тортата. Ето и всички съществени рекорди, които Манчестър Сити успя да подобри в този знаменит за клуба сезон:Между 26 август и 31 декември, когато Манчестър Сити записа нулево равенство с Кристъл Палас и серията приключи, "гражданите" постигнаха 18 поредни успеха, подобрявайки предишния рекорд за последователни победи в Премиър лийг, който се държеше от Челси . Лондончани записаха серия от 13 поредни победи през миналия сезон.Сити подобри и постижението на Арсенал от 14 поредни триумфа, което "топчиите" записаха в хода на два сезона - в края на 2001/02 и началото на 2002/03.През март играчите на Гуардиола размениха 902 подавания при победата с 1:0 над Челси. "Гражданите" подобриха собствения си рекорд от 843 пасаМанчестър Сити завърши сезона с 106 гола, с което подобри рекорда на Челси от сезон 2009/10, когато лондончани отбелязаха 103 попаденияДнешният успех на Манчестър Сити бе 32-ри от началото на сезона. И по този показател "гражданите" подобриха рекорд, който постави Челси през миналия сезон. Тогава тимът на Антонио Конте спечели титлата с 30 победиКакто вече стана дума, Манчестър Сити достигна границата от 100 точки в Премиър лийг. Предишният рекорд за най-много точки принадлежеше отново на Челси - 95, и датираше от сезон 2004/05Днешният успех с 1:0 над Саутхамптън бе 16-и за Манчестър Сити от 19 гостувания в Премиър лийг през този сезон. Така "гражданите отново подобриха рекорда на Челси (15) от сезон 2004/05. Шампионите не успяха да победят единствено Кристъл Палас, Ливърпул Бърнли като гост.Това постижение е свързано с предходното. Сити спечели общо 50 точки далеч от дома - с две повече от Челси през 2004/05Манчестър Сити завърши сезона с голова разлика +79. През 2009/10 Челси финишира кампанията с голова разлика +71Манчестър Сити завърши сезона с 19 точки пред Манчестър Юнайтед . Това е най-голямата разлика пред втория. Предишният рекорд принадлежеше именно на "червените дяволи", които през сезон 1999/00 завършиха с 18 точки пред АрсеналКъм тези подобрени рекорди може да се добави и изравненото постижение на Манчестър Юнайтед, който през 2001 година си осигури титлата пет мача преди края.

Още по темата

0 0 0 1 9 ВАСИЛ СУМРАЧКИ редактор - отдел "Футбол" Прочетена 9308 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1