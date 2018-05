Манчини благодари на Зенит

Abbiamo dato il massimo! La seconda parte della stagione è stata condizionata da infortuni importanti che ci hanno penalizzato. È stata un'esperienza importante: il calcio russo può crescere ancora molto. Un movimento calcistico che vedremo impegnato in un grande mondiale! Grazie alla squadra, alla proprietà, ai dirigenti, al mio staff e ai tifosi che non hanno mai smesso di sostenerci. Buona fortuna Zenit! We gave it everything! Important injuries penalized the second part of our season. This has really been a learning experience for me: Russian football can grow still bigger. We will see it engaged in a great World Cup! Thanks to my team, President, staff and our fans who have never stopped supporting us. Good luck Zenit! Мы выложились по максимому! Несколько неприятных травм очень сильно повлияло на исход сезона, особенно во второй ее части. Но дня меня это был неоценимо важный опыт: российский футбол находится на стадии активного роста и развития. Результаты будут видны уже во время Мирового Чемпионата! Спасибо команде, клубу, владельцам и директорам, всему штату сотрудников, и, особенно, болельщикам, которые не перестают нас поддерживать! Удачи, Зенит!

