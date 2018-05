Перуджа с бронз от ШЛ след обрат срещу ЗАКСА (видео + снимки)

Great fight, supreme spirit and big hearts sees @SIRVolleyPG come from behind (twice) to beat @ZAKSA_official in the #CLVolleyM Bronze Medal Match in 5 sets... #Congratulations #CLF4Kazan pic.twitter.com/XucRoOYKG4 — CEV Champions League (@CEVolleyballCL) May 13, 2018

.@maurice_t12 on the charge from service line and backrow, @ZAKSA_official lead 14-8, third set. pic.twitter.com/3md8hrJowe — CEV Champions League (@CEVolleyballCL) May 13, 2018

The moment has almost arrived, this is what we have been working towards all season! The big final between @VolleyLube and @volleyzenit?



Will we see a second title for Civitanova? Or a 4th straight for Kazan?



Join the stream on @LAOLA1tv! https://t.co/cyVtRRJxDO pic.twitter.com/7CKsEneZPf — CEV Champions League (@CEVolleyballCL) May 13, 2018

.@AAtanasijevic puts the heat on @ZAKSA_official at the moment, some big scores from position 2. Score: 6-8 for @SIRVolleyPG in fourth set, Zaksa leading 2-1#CLF4Kazan pic.twitter.com/2arD1yXSUJ — CEV Champions League (@CEVolleyballCL) May 13, 2018

Backrow attack by @samderoo giving @ZAKSA_official a slight edge going into the technical timeout, 8-6



This match has lit up!



Join the stream now! https://t.co/mnVrqrEyfK pic.twitter.com/BaoHQNfq0q — CEV Champions League (@CEVolleyballCL) May 13, 2018

We have a big lead for @SIRVolleyPG when we exchange court sides. 4-8.#CLF4Kazan pic.twitter.com/bmBrNVv4DL — CEV Champions League (@CEVolleyballCL) May 13, 2018

What a rally at 27-27 in the second set... after saving multiple set points @SIRVolleyPG set up one of their own with this monster block from @1v4n0t7o ... Watch the conclusion here: https://t.co/mnVrqrEyfK #CLF4Kazan #CLVolleyM pic.twitter.com/f17EbtVBgn — CEV Champions League (@CEVolleyballCL) May 13, 2018

It may not be the most exciting of match points but it is Bronze Medal point and @SIRVolleyPG fans will not get tired of watching it! #CLF4Kazan #CLVolleyM pic.twitter.com/xKh5GEWuhq — CEV Champions League (@CEVolleyballCL) May 13, 2018

Италианският волейболен гранд Сър Колуси Сикома (Перуджа) завоюва бронзовите медали в Шампионската лига за мъже. Шампионите на Италия успяха да обърнат много трудно и да надделеят над полския ЗАКСА (Кенджежин-Кожле) с 3:2 (17:25, 29:27, 19:25, 25:23, 15:7) в спора за 3-о място на финалната четворка в най-престижния клубен евротурнир, игран този следобед пред около 4000 зрители в баскетболната зала на руския град Казан.Така "червените дяволи" от Перуджа, които миналата година спечелиха среброто, правят крачка назад, но все пак вземаха бронзовите отличия в Шампионската лига.От друга страна ЗАКСА за 3-и път в своята история остава на 4-о място в ШЛ след 2002 и 2013 година. Полският тим има и един бронзов медал от далечната вече 2003-а.По-късно тази вечер е големият финал на турнира между домакините от Зенит (Казан), които ще защитават титлата си от последните 3 години, и вицешампиона на Италия Кучине Лубе (Чивитанова), с националът Цветан Соколов в състава си. Финалът ще бъде повторение на този от Световното клубно първенство в Полша в края на миналата година, когато казанци победиха с 3:0 гейма.Над всички за Перуджа отново бе сръбският Александър Атанасийевич с 24 точки (59% ефективност в атака) за победата. Американският национал Аарън Ръсел (1 ас, 52% ефективност в атака и 44% позитивно посрещане) и Симоне Анцани (5 блока! и 62% ефективност в атака) добавиха 15 и 13 точки за успеха.За тима на ЗАКСА Морис Торес (1 блок, 2 аса и 58% ефективност в атака) и Сам Деруу (48% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане) реализираха 22 и 21 точки, но и това не бе достатъчно за победа.Бенжамен Тонюти, Морис Торес 22, Рафал Шимура 18, Сам Деруу 21, Матеуш Биениек 8, Лукаш Вишниевски 11 - Павел Заторски-либеро (Славомир Юнгиевич, Камил Семенюк)Лучано Де Чеко 3, Александър Атанасийевич 24, Аарън Ръсел 15, Иван Зайцев 8, Симоне Анцане 13, Марко Подрасчанин 8 - Масимо Колачи-либеро (Фабио Ричи, Томи Сирила, Джеймс Шоу 1, Александър Бергер 2)