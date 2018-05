Формула 1 Хамилтън след победата: Горд съм с отбора 13 май 2018 | 18:40 - Обновена 0 0 0 0 0 Люис Хамилтън спечели Гран при на Испания без напрежение и диктувайки темпото през цялото време. Той увеличи преднината си във временното класиране на 17 точки пред преследвача Себастиан Фетел. Британецът водеше състезанието от начало до край и не остави никакви надежди на конкурентите си. "Не бих могъл да се справя без този невероятен отбор" сподели Люис след състезанието. "Всички свършиха страхотна работа и съм много горд с отбора". Шампионът сподели, че е останал много доволен от колата и е бил напълно уверен през цялото време. "Днес колата и аз самия имахме синергия, която не бях усещал досега през годината. Чувството е превъзходно. Сега е моментът, в който ще се постараем да продължим с натиска. Взехме първо и второ място, надявам се да продължим така". Валтери Ботас финишира втори, но неговото състезание не беше толкова спокойно. На старта той изгуби позиция от Фетел, която можеше да си върне при влизането в бокса, но там беше забавен. В крайна сметка нещата все пак се подредиха добре за него. "Исках да се боря за победата" сподели финландецът. "Имахме страхотна кола днес, отборът беше гъвкав със стратегията. Щастлив съм. Трябва да продължим в същия дух и победите ще дойдат". And your #F1DriverOfTheDay is...



It's your race winner, @LewisHamilton #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/oSdUPfx5JD — Formula 1 (@F1) 13 май 2018 г.

