Англия Анри съжалява, че не е имал по-добра връзка с Венгер 13 май 2018 | 15:35 - Обновена 0 0 0 0 0



"За съжаление хората няма как да видят всички тези часове труд, които Венгер полагаше на терена и в офиса си, за да направи така, че отборът да играе на най-високо ниво. Работата като треньор е много сложна и мога да потвърдя това от личния ми опит. Когато бях в отбора, бях проблемен. Но всички в тима бяха такива и това създаваше много проблеми на Венгер", каза Анри.



"Много хора смятат, че Венгер получава повече от добри пари, но той също е човек и също има чувства и емоции. Онзи ден го видях и той не бе в добро настроение. Попитах го как се чувства, а той каза, че са паднали. Но аз нямах предвид това. Сега съжалявам, че докато бях футболист, не ходех до офиса му, за да го питам как е, как се справя. Тогава не ме интересуваше. И никой не го интересува. Феновете също не ги е грижа дали треньорът е добре, или не. Единствените въпроси, които треньорът чува, са: "Защо не играх?", "Защо ме сложи отляво?", "Защо този не играе, защот онзи не играе?", "Защо това, защо онова?" Всички непрекъснато са вперили очи в мениджъра и само по тази причина той заслужава награда", допълни Анри. По-късно днес Венгер ще изведе Арсенал за последен път при гостуването на The boss’s last game tomorrow. I just want to say thank you for everything Arsène, not just a manager but also a father figure. Please visit https://t.co/jfJVvhY3TT to see my full interview. — Thierry Henry (@ThierryHenry) May 12, 2018 Бившият нападател на Арсенал Тиери Анри разкри, че най-много съжалява, че не е имал по-добри взаимоотношения с Арсен Венгер , докато е бил част от клуба. През миналата седмица Анри, който прекара най-силните си състезателни дни с екипа на Арсенал, си навлече гнева на феновете на отбора, след като не присъства на последния домакински мач на Венгер. Заради задължения към "Скай Спортс" французинът бе на стадиона на Манчестър Сити за награждаването на тима като шампион."За съжаление хората няма как да видят всички тези часове труд, които Венгер полагаше на терена и в офиса си, за да направи така, че отборът да играе на най-високо ниво. Работата като треньор е много сложна и мога да потвърдя това от личния ми опит. Когато бях в отбора, бях проблемен. Но всички в тима бяха такива и това създаваше много проблеми на Венгер", каза Анри."Много хора смятат, че Венгер получава повече от добри пари, но той също е човек и също има чувства и емоции. Онзи ден го видях и той не бе в добро настроение. Попитах го как се чувства, а той каза, че са паднали. Но аз нямах предвид това. Сега съжалявам, че докато бях футболист, не ходех до офиса му, за да го питам как е, как се справя. Тогава не ме интересуваше. И никой не го интересува. Феновете също не ги е грижа дали треньорът е добре, или не. Единствените въпроси, които треньорът чува, са: "Защо не играх?", "Защо ме сложи отляво?", "Защо този не играе, защот онзи не играе?", "Защо това, защо онова?" Всички непрекъснато са вперили очи в мениджъра и само по тази причина той заслужава награда", допълни Анри. По-късно днес Венгер ще изведе Арсенал за последен път при гостуването на Хъдърсфийлд 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 962

1