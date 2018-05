Милан се класира за Европа, но...

Отборът на Милан си гарантира участие в Лига Европа през сезон 2018/2019 година, след като завърши 1:1 в гостуването на Аталанта от 37-ия кръг на Серия "А". "Росонерите", които допуснаха изравнително попадение в 92-ата минута, ще трябва да треперят до последния кръг, за да се измъкнат от кошмара да участват в предварителните кръгове на втория клубен турнир на Стария континент.

Под проливен дъжд на стадион "Атлети Адзури д'Италия" двата тима водеха голяма битка за местата, даващи право на участие в Лига Европа. Секунди преди края на петминутното продължение звездите на Милан се виждаха във ваканция, но попадение на Андреа Масиело ги попари лошо.

@@@При успех Милан си гарантираше шестото място, което дава няколко седмици по-дълга почивка на тима през лятото, а също така класира тима директно в групите на Лига Европа.

Второто полувреме на терена в Бергамо се превърна във фестивал на картоните, като реферът Марко Гуида трябваше да покаже десет жълти картона и два червени. Бившият халф на "нерадзурите" Франк Кесие даде аванс на гостите в 60-ата минута. В 64-ата минута Толой беше изгонен, след като си изкара два жълти картона за секунди. Бранителят първо получи картон за фаул срещу Джакомо Бонавентура, а след това аплодира решението на съдията и беше пратен под душовете.

@@@В 75-ата минута Рикардо Монтоливо, който влезе на почивката на мястото на Лукас Билия, беше изгонен с директен червен картон. Домакините се хвърлиха в атака, а късметът им се усмихна в 92-ата минута, когато Масиело надскочи Иняцио Абате и матира Джанлука Донарума за крайното 1:1.

Попадението доближи изключително много Аталанта до класиране в турнира, като има три точки преднина пред Фиорентина . "Виолетовите" гостуват на Милан, който ще трябва да брани шестото си място, тъй като при поражение или равенство на "Сан Сиро" и победа на бергамаските в Каляри , Милан ще остане седми в крайното класиране.Милан има актив от 61 точки, Аталанта пък е с 60, докато Фиорентина има 57 точки.Наставникът на домакините беше наказан, но тифозите на "черно-сините" изненадаха изключително приятно специалиста, след като опънаха голяма хореография с неговия лик.

"Росонерите", които загубиха тежко с 0:4 финала за Купата на Италия от Ювентус през седмицата, започнаха по-активно. Лукас Билия, Никола Калинич и Иняцио Абате бяха единствените промени на Дженаро Гатузо, който искаше победа от своите момчета, за да почиват повече това лято. @@@Дъждът беше много силен, а двамата вратари не трябваше да показват своите възможности преди почивката. Сусо стреля веднъж в ръцете на Етрит Бериша, а удари на Браян Кристанте и Ремо Фрюлер бяха избити от телата на защитата на гостите преди почивката.

На почивката контузеният Билия беше заменен от Рикардо Монтоливо. Домакините атакуваха по-високо своя противник, като не оставяха миланистите да изнасят топката.

Браян Кристанте направи сериозен пропуск, а в 53-ата минута Калдара пропусна на празна врата след отлично спасяване на Донарума. Вратарят изби удар с глава, а връхлитащият централен бранител от малкото наказателно поле прати топката в аут.

@@@В 60-ата минута бомбен изстрел на Кесие спря в мрежата на Аталанта за 0:1. Халфът не отпразнува своето пето попадение от уважение към бившия си тим.

Четири минути по-късно Толой остави "нерадзурите" с човек по-малко, като си изпроси два жълти картона в рамките на 30 секунди.

@@@Това трябваше да улесни още повече Милан, но играта се изнерви, а "червено-черните" се защитаваха добре, но без да атакуват, а в 75-ата минута Монтоливо направи страхотна глупост. Бившият капитан на "росонерите" влезе остро в краката на Алехандро Гомес и беше пратен под душовете.

@@@Гостите пазеха резултата със зъби и нокти, но в 92-ата минута умората си каза думата. Резервата Йосип Иличич центрира, Абате остана под топката, а Масиело с глава стреля. Донарума изби с едната си ръка, но с другата си прати топката в мрежата за крайнто 1:1

Така Милан изпусна възможността от тази вечер да бъде във ваканция, докато тимът на Аталанта, който направи страхотен сезон в Лига Европа, е все по-близо до завръщане но ново участие в евротурнирите.

@@@Аталанта за първи път в своята история е в серия от шест поредни мача без загуба от Милан, а равенството беше общо 22-ро в Бергамо между двата клуба в Серия "А". Толкова са и победите на "росонерите" от 57 мача, докато победите на домакините останаха 13.

Con voi mai soli!

Always by our side! #AtalantaMilan #weareacmilan pic.twitter.com/m4LTwJADWk