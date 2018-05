Испания Барселона ще плати повече от клаузата за Гризман 13 май 2018 | 13:42 - Обновена 0 0 0 1 7



Според вестник Sport шампионите на Испания са предложили да платят с 15 млн. евро повече от онези 100 млн., които са заложени като клауза в договора му. Преговорите между двете страни са протекли добре през изминалите дни и шансовете за споразумение са големи.

"It would be a great signing"



Andres Iniesta has given his seal of approval to Barcelona's pursuit of Antoine Griezmann pic.twitter.com/HM3Kkajnhy — Goal (@goal) May 10, 2018

С този ход от Барса искат от една страна да смекчат недоволството у съперника, а от друга настояват Атлети да се съгласят на разсрочено изплащане на сумата. Така реално двата клуба ще реализират сделка за 115 млн. евро и това няма да е трансфер чрез плащане на клаузата. При активиране на клаузата е задължително цялата сума, в случая 100 млн. евро, да бъде депозирана наведнъж в Испанската футболна федерация. На този етап обаче от " Камп Ноу " не са готови да платят толкова много и затова настояват за отсрочка във времето.

