Италия Манчини официално напусна Зенит 13 май 2018 | 13:08



Самият Манчини вече е провел разговори с италианската федерация по футбол и се е съгласил да оглави Скуадра адзура. По информация на местните медии, Манчини ще подпише договор с централата на страната на 15-и или 16-и май. Италия не се класира на Световното първенство за първи път от 1958-а година, след като в баражите най-после късметът им обърна гръб и отпаднаха в два мача с Швеция. След тези мачове беше отстранен Джанпиеро Вентура, а в момента временен треньор е Луиджи ди Биаджо.



Футболният клуб Зенит (Санкт Петербург) обяви предсрочното прекратяване на договора на италианския старши треньор Роберто Манчини. "Контрактът е разтрогнат по взаимно съгласие без която и да е от двете страни да плаща компенсация. Договорът на Зенит с италианския треньор Роберто Манчини прекратява своето действие в понеделник, 14-и май, се казва в официалната страница на клуба от Санкт Петербург. Днес Зенит ще приеме СКА-Хабаровск в среща от последния 30-и кръг на руската Висша лига, което ще бъде и последният му мач.Самият Манчини вече е провел разговори с италианската федерация по футбол и се е съгласил да оглави Скуадра адзура. По информация на местните медии, Манчини ще подпише договор с централата на страната на 15-и или 16-и май. Италия не се класира на Световното първенство за първи път от 1958-а година, след като в баражите най-после късметът им обърна гръб и отпаднаха в два мача с Швеция. След тези мачове беше отстранен Джанпиеро Вентура, а в момента временен треньор е Луиджи ди Биаджо.

