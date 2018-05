Европейски футбол Витес и Утрехт ще определят последния участник от Холандия в Лига Европа 13 май 2018 | 12:39 0 0 0 0 0



В другата двойка Утрехт преодоля Хееренвеен след победа с 2:1 на собствен терен и с общ резултат 5:5 се класира напред. Първата среща завърши 4:3 за Хееренвеен, но трите гола на чужд терен за Утрехт натежаха. Първата среща е на 15-и май в Арнхем, а втората на 19-и в Утрехт. Останалите участници от Холандия в Европа са ПСВ Айндховен (шампион) и Аякс в Шампионската лига, АЗ Алкмаар и Фейенорд (носител на купата) в Лига Европа. The European playoff final: Utrecht v Vitesse



The European playoff final: Utrecht v Vitesse

First leg on Tuesday in Arnhem and second in Utrecht on Saturday. — Football-Oranje (@FootballOranje_) May 12, 2018

