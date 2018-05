Световен футбол Недялков и Далас се справиха с ЛА Галакси и Ибрахимович 13 май 2018 | 12:23 - Обновена 0 0 0 1 0 FCD brought the heat and ended the day with three more points. Full #FCDvLA match recap and highlights: https://t.co/L8PfSvXK13 pic.twitter.com/ggobiwPTM5 — FC Dallas (@FCDallas) May 12, 2018



Антон Недялков, бивш футболист на Литекс и ЦСКА-София, игра като като титуляр при знаменитата победа на ФК Далас с 3:2 срещу Лос Анджелис Галакси в мач от американската Мейджър сокър лига (МЛС). Недялков остана на терена цял мач за домакините. Роланд Лама пък се разписа два пъти във вратата на колоса от западното крайбрежие, а Мауро Диас подаде и за трите гола, благодарение на което ФК Далас се изкачи на трето място в класирането на Западната конференция и на девето в общото подреждане в МЛС.

Максимилиано Урути даде аванс на Далас в 28-та минута, след като получи топката от Диаз, преодоля защитник пред наказателното поле и се разписа със силен шут. Лама удвои аванса на домакините в 44-та минута след извеждащ пас на Диас, но Ола Камара намали за 1:2 в 47-та. Лама обаче вкара с глава след центриране на Диас само пет минути по-късно и до края ЛА Галакси успя да върне само един гол чрез Еманюел Боатенг в 83-та. Лос Анджелис Галакси загуби четири поредни мача в МЛС и изостава с шест точки от Далас в класирането.

FT: Packed house. 3 points. Couldn't ask for a better day. #FCDvLA | #ChallengeAll pic.twitter.com/waCStI06ek — FC Dallas (@FCDallas) May 12, 2018

