Григор Димитров тренира с потенциален съперник в Рим (снимки + видео)

Впоследствие Димитров тренира заедно с потенциалния си първи съперник в Рим във втори кръг - Кей Нишикори, който е финалист от Монте Карло и в първата фаза на “Мастърс”-а ще се изправи срещу ветерана Фелисиано Лопес.

Saturday in Rome #ibi18 @GrigorDimitrov @keinishikori. Couldnt desire anything different pic.twitter.com/pHS1c4mE2H — Fiorella Passoni (@fpassoni) May 12, 2018

Димитров е трети в схемата и е от половината на носителя на 16 титли от “Големия шлем” Рафаел Надал, като потенциално може да играе с Новак Джокович или Джон Иснър на четвъртфиналите. В социалните мрежи се появи и снимка на българина, от която личи как използва нова ракета с различна разцветка.





