Гестелъм излъга Алигатора

Роналдо "Жакаре" Соуса – Алигатора (Браз), беше загуби пред родна публика в дербито от галавечерта в Рио де Жанейро (Браз). Южноамериканецът направи доста добри първи и трети рунд срещу Келвин Гестелъм (САЩ), но въпреки това отстъпи с 1:2 съдийски гласа.

Whoah! I'm seriously scared for #Jacare right now, as he stumbles and collapses at the end of RD2. I hope he'll be ok. #UFC224 https://t.co/uP0L9zndJ7