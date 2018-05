Бойни спортове Аманда Нунеш счупи носа и нокаутира Ракел Пенингтън 13 май 2018 | 08:23 - Обновена 0 0 0 1 3 Шампионката на UFC в категория петел Аманда Нунеш (Браз) записа една от най-впечатляващите победи в своята кариера. Пред родна публика в Рио де Жанейро тя изнесе лекция на претендентката Ракел Пенингтън (САЩ). Още в началото на мача бразилката започна с мощни лоукикове. Във втората част, която беше най-оспорваната в двубоя, американката успя да свали с тейкдаун шампионката, но инкасира зверски удари в тялото. Южноамериканката също показа, че умее да реализира тейкдауни в третата част. Hey #UFC, she’s classy, ruthless, exciting, dominant, and just entering her prime. Promote this girl before it’s too late, she’s your future. #UFC224 #AmandaNunes — MMA Untold Podcast (@MMA_Untold) 13 май 2018 г. Най-кървавият рунд беше четвъртият. Тогава с брутални колена Нунеш строши носа на Пенингтън, чието дясно око започна да се затваря. На почивката преди последния рунд американката беше готова да се откаже, но нейните треньори я върнаха в октагона. Нунеш надуши кръвта и се хвърли срещу претендентката. След като отново нарани Пенингтън тя я довърши с удари в главата, които бяха спрени от рефера Марк Годард. Amanda Nunes is a savage, look at this blood bath #UFC224 pic.twitter.com/aSRxzPfg1y — Nisar (@iNisarKhan) May 13, 2018 Това беше трета успешна защита на Нунеш, която задмина рекорда на Ронда Раузи за най-много отказани съпернички в UFC, след като вече има 7 спечелени по този начин двубоя. Това беше трета успешна защита на Нунеш, която задмина рекорда на Ронда Раузи за най-много отказани съпернички в UFC, след като вече има 7 спечелени по този начин двубоя.

