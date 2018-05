Балкани Скандал разтърси Гърция след финала за Купата 13 май 2018 | 04:38 0 0 0 0 1



Тогава той прекъсна двубоя от първенството срещу АЕК заради незачетен гол на ПАОК. Скандалното в случая беше, че той излезе на терена с пистолет.



От ПАОК провокираха и със специалните фланелки, които бяха поръчали за случая. На тях беше изписано “Дубъл”, с което от клуба показаха, че не признават титлата на АЕК. .@PAOK_FC say they have won the Double - the League and the Greek Cup #aekpaok pic.twitter.com/Qa6YICX9Xl — Football 24/7 (@foetball247) May 12, 2018 Скандал избухна в Гърция след финала за Купата на страната, спечелена от ПАОК след победа с 2:0 над шампиона АЕК. Футболистите от солунския тим си нахлузиха маски с лика на скандалния президент на клуба Иван Савидис, който стана причина за спирането на местното първенство през март.Тогава той прекъсна двубоя от първенството срещу АЕК заради незачетен гол на ПАОК. Скандалното в случая беше, че той излезе на терена с пистолет.От ПАОК провокираха и със специалните фланелки, които бяха поръчали за случая. На тях беше изписано “Дубъл”, с което от клуба показаха, че не признават титлата на АЕК.

