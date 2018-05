Зенит отново на финал в ШЛ след бой над Перуджа (видео + снимки)

ААААААА! МЫ В ГЛАВНОМ МАТЧЕ ДОМАШНЕГО ФИНАЛА ЧЕТЫРЁХ



Световният клубен шампион - руският гранд Зенит (Казан), се класира за 4-а поредна година за финала на европейската Шампионска лига. Момчетата на треньора Владимир Алекно не оставиха никакви шансове на новия шампион на Италия Сър Колуси Сикома (Перуджа) и го надиграха категорично с 3:0 (25:22, 25:20, 25:20) във втория полуфинал от финалната четворка на най-престижния клубен турнир, на която са домакини, игран тази вечер пред около 7000 зрители в баскетболната зала в Казан. Срещата бе повторение на миналогодишния финал в ШЛ, спечелен от казанци отново с 3:0 гейма.Така Зенит ще защитават титлата си, която могат да спечелят за 4-и пореден и общо 6-и път в своята история. Освен това казанци имат и един сребърен медал от Шампионската лига през 2011-а. На финала Зенит очаква другия италиански гранд Кучине Лубе (Чивитанова), с Цветан Соколов в състава си, който се наложи над полския ЗАКСА (Кенджежин-Кожле) с 3:1 гейма в първата полуфинална среща по-рано днес. Този двубой пък ще бъде повторение на финала на Световното клубно първенство в Полша в края на миналата година, когато Зенит победи Лубе с 3:0.От друга страна "червените дяволи", които през миналата година спечелиха среброто, сега ще се борят за бронзовите отличия срещу ЗАКСА.Големият финал между Зенит и Лубе в Шампионската лига ще бъде утре (13 май) от 19,00 часа българско време, а преди това от 16,00 часа ще бъде спорът за бронзовите медали между Перуджа и ЗАКСА.Поредния си много силен мач за Зенит изигра кубинската звезда Вилфредо Леон, който заби 19 точки (6 аса!, 62% ефективност в атака и 39% позитивно посрещане) за победата. Максим Михайлов добави още 18 точки (2 блока и 62% ефективност в атака) за успеха.За тима на Перуджа единствено сръбският ас Александър Атанасийевич игра на ниво и завърши с 12 точки (2 блока, 1 ас и 53% ефективност в атака).Лучано Де Чеко, Александър Атанасийевич 12, Аарън Ръсел 2, Иван Зайцев 7, Симоне Анцане 4, Марко Подрасчанин 7 - Масимо Колачи-либеро (Томи Сирила, Джеймс Шоу, Андреа Чезарини-либеро 1)Александър Бутко 1, Максим Михайлов 18, Вилфредо Леон 19, Матю Андерсън 6, Артьом Волвич 7, Алексей Самойленко 3 - Алексей Вербов-либеро