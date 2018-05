Тенис Доминик Тийм продължава да мачка в Мадрид 12 май 2018 | 19:35 - Обновена 0 0 0 1 1



24-годишният австриец вчера сложи край на победната серия от 21 мача на клей на защитаващия титлата си местен любимец Рафаел Надал, а днес продължи силното си представяне. Тийм проби Андерсън още в първия гейм и запази преднината си до края на сета. Във втората част той отново започна с брейк, след което реализира и втори, за да поведе с 5:1 по пътя си към крайния успех.



Dominic #Thiem in final!



Dominator qualifies for 2nd straight final in #Madrid dominating Kevin Anderson 6-4 6-2 #MMOpen pic.twitter.com/0eivIGBZEz — We Are Tennis (@WeAreTennis) May 12, 2018

В 15-ия финал в кариерата си австриецът очаква победителя от двубоя между Денис Шаповалов (Канада) и номер 2 Александър Зверев (Германия). Тийм се стреми към десети трофей и първи от сериите Мастърс. Австриецът Доминик Тийм се класира за втора поредна година за финала на турнира от сериите Мастърс в испанската столица Мадрид с награден фонд 6,2 милиона евро. Поставеният под номер 5 Тийм победи шестия в схемата южноафриканец Кевин Андерсън с 6:4, 6:2 за 86 минути.24-годишният австриец вчера сложи край на победната серия от 21 мача на клей на защитаващия титлата си местен любимец Рафаел Надал, а днес продължи силното си представяне. Тийм проби Андерсън още в първия гейм и запази преднината си до края на сета. Във втората част той отново започна с брейк, след което реализира и втори, за да поведе с 5:1 по пътя си към крайния успех.В 15-ия финал в кариерата си австриецът очаква победителя от двубоя между Денис Шаповалов (Канада) и номер 2 Александър Зверев (Германия). Тийм се стреми към десети трофей и първи от сериите Мастърс.

Още по темата

0 0 0 1 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1034 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1