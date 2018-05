Франция Неймар подновява пълноценни тренировки утре 12 май 2018 | 18:36 - Обновена 0 0 0 0 1 Medical tests have confirmed that @neymarjr's fractured fifth metatarsal in his right foot has healed satisfactorily. The player will begin ball work tomorrow on the Ooredoo Training Centre pitch. pic.twitter.com/Kekv4kwgTW — Paris Saint-Germain (@PSG_English) May 12, 2018



Самият Неймар позира в социалните мрежи в новата фланелка на ПСЖ за сезон 2018/2019. И написа под поста: Горд съм да нося новата фланелка на Пари Сен Жермен и да продължавам да ви радвам с играта си тук!. Но хора от ФК Бразилският нападател Неймар ще направи първа пълноценна тренировка утре, след като преди два месеца се подложи на операция на крака. Неймар вече тренира няколко седмици за обща физическа подготовка и от утре ще се включи в заниманията с топка, се казва в официално изявление на клуба му Пари Сен Жермен Самият Неймар позира в социалните мрежи в новата фланелка на ПСЖ за сезон 2018/2019. И написа под поста: Горд съм да нося новата фланелка на Пари Сен Жермен и да продължавам да ви радвам с играта си тук!. Но хора от ФК Барселона реагираха с ироничен коментар, че точно преди да напусне каталунския клуб, Неймар също е позирал с новата фланелка и се е клел във вярност.

