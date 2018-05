Лека атлетика Манионга показа шампионско сърце в Шанхай и вече е №1 в света за сезона 12 май 2018 | 17:05 0 0 0 0 0



The South-African @lvjumper7 wins the men's LONG JUMP with a WL distance of 8.56!

We hope Yuhao SHI will recover soon! man pic.twitter.com/YTYyvYnZ6H — DLShanghai (@ShanghaiDL) May 12, 2018 Представителят на домакините Юмао Шъ водеше класирането след личен рекорд от 8.43 м (+0.7 м/сек) във втория си опит, но южноафриканецът записа абсолютно същия резултат в четвъртия и оглави класирането заради по-добрия си до този момент втори по сила резултат от 8.11 м. Шъ си върна лидерството след 8.21 м (+1.6 м/сек) в петия си опит, но Манионга още не беше казал последната си дума. Страхотен последен опит от 8.56 м (+0.2 м/сек) отново го изведе на първото място в класирането и в световната ранглиста за сезона. Представителят на домакините направи финален опит да си върне лидерската позиция, но получи сериозна контузия в левия глезен и се наложи да напусне трапа на носилка. Така той остана втори с личен рекорд от 8.43 м.



Третото място в сектора в Шанхай днес зае Хенри Фрейн (Австралия) с 8.15 м (+1.5 м/сек).



Още няколко най-добри резултата в света за сезона бяха регистрирани в средните и дълги бягания. На 1500 метра кениецът Тимъти Черуйот финишира за 3:31.48 минути и излезе начело в планетарната ранглиста за годината. На 5000 метра при мъжете, дисциплина извън диамантената програма, спечели Бирхану Балю (Бруней) с 13:09.64 минути.



На 3000 метра стийпълчейз при жените, отново дисциплина извън диамантената програма, първа завърши Беатрис Чепкоеч (Кения) с най-добър резултат в света за сезона от 9:07.27 минути.

Световният шампион в скока на дължина от Лондон 2017 Луво Манионга на два пъти беше притиснат до стената на Диамантената лига в Шанхай, но показа шампионско сърце и в крайна сметка си осигури победата с най-добър резултат в света за сезона от 8.56 м. Състезанието започна по много неприятен начин за рекордьора на Република Южна Африка, който стартира с два неуспешни опита. При третото си излизане в сектора Манионга се приземи на 8.11 м (-0.3 м/сек) и излезе на втора позиция.Представителят на домакините Юмао Шъ водеше класирането след личен рекорд от 8.43 м (+0.7 м/сек) във втория си опит, но южноафриканецът записа абсолютно същия резултат в четвъртия и оглави класирането заради по-добрия си до този момент втори по сила резултат от 8.11 м. Шъ си върна лидерството след 8.21 м (+1.6 м/сек) в петия си опит, но Манионга още не беше казал последната си дума. Страхотен последен опит от 8.56 м (+0.2 м/сек) отново го изведе на първото място в класирането и в световната ранглиста за сезона. Представителят на домакините направи финален опит да си върне лидерската позиция, но получи сериозна контузия в левия глезен и се наложи да напусне трапа на носилка. Така той остана втори с личен рекорд от 8.43 м.Третото място в сектора в Шанхай днес зае Хенри Фрейн (Австралия) с 8.15 м (+1.5 м/сек).Още няколко най-добри резултата в света за сезона бяха регистрирани в средните и дълги бягания. На 1500 метра кениецът Тимъти Черуйот финишира за 3:31.48 минути и излезе начело в планетарната ранглиста за годината. На 5000 метра при мъжете, дисциплина извън диамантената програма, спечели Бирхану Балю (Бруней) с 13:09.64 минути.На 3000 метра стийпълчейз при жените, отново дисциплина извън диамантената програма, първа завърши Беатрис Чепкоеч (Кения) с най-добър резултат в света за сезона от 9:07.27 минути.

Още по темата

0 0 0 0 0 РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 499

1