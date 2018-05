Англия Ди Си Юнайтед потвърди за интерес към Рууни 12 май 2018 | 16:56 - Обновена 0 0 0 0 0



32-годишният Рууни се очаква да напусне родния си клуб



32-годишният Рууни се очаква да напусне родния си клуб

Мениджърът на Евертън Сам Алардайс беше категоричен, че Рууни не е искал да бъде включен в трансферната листа, но няма да има проблем, ако той пожелае да напусне. Очаква се сделката по трансфера на нападателя в МЛС да бъде финализирана след 10 юли, когато отваря летния трансферен прозорец. BREAKING: Wayne Rooney has agreed a deal 'in principle' to join MLS side DC United in summer, per @BBCSport pic.twitter.com/uKqRZkmr5x — B/R Football (@brfootball) May 10, 2018 Ди Си Юнайтед има интерес към английския нападател Уейн Рууни , потвърди старши треньорът на отбора от Мейджър Лийг Сокър на САЩ Бен Олсън. "Има интерес от наша страна, но все още сделка не е сключена", съобщи Олсън.32-годишният Рууни се очаква да напусне родния си клуб Евертън , като в британските медии в последните дни се появиха информации, че трансферът е принципно договорен. Нападателят се завърна на " Гудисън Парк " от Манчестър Юнайтед през миналото лято и вкара 11 гола за мърсисайдци през сезона, но в последно време загуби титулярното си място в състава.Мениджърът на Евертън Сам Алардайс беше категоричен, че Рууни не е искал да бъде включен в трансферната листа, но няма да има проблем, ако той пожелае да напусне. Очаква се сделката по трансфера на нападателя в МЛС да бъде финализирана след 10 юли, когато отваря летния трансферен прозорец.

