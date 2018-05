Лека атлетика Изненади в спринта на 100 м в Шанхай, провал за Гулиев, Гатлин и Де Грас 12 май 2018 | 16:25 - Обновена 0 0 0 0 0



По доста изненадващ начин завърши бягането на 100 метра при мъжете на Диамантената лига в Шанхай днес. Под проливния дъжд в Китай се наложи изненадващият финалист от Световното първенство в Лондон през миналата година Рийс Прескод (Великобритания). Той направи силен финален спринт, който му осигури първото място с 10.04 сек (-0.5 м/сек). Любимецът на домакините Бингтиан Су, сребърен медалист на 60 м от Световното първенство в зала в Бирмингам през март, направи най-силен старт и дълго време беше водач, но в крайна сметка остана втори с 10.05 сек. Друг китайски представител - Ценйе Сие, допълни призовата тройка с 10.17 сек.Провал претърпяха няколко от фаворитите за призовата тройка. Чижинду Уджа (Великобритания) се нареди четвърти с 10.18 сек. Световният шампион на 200 м от Лондон 2017 Рамил Гулиев се нареди шести с 10.20 сек, със същия резултат планетарният първенец на 100 м Джъстин Гатлин остана седми, а носителят на три олимпийски медала в спринта Андре де Грас (Канада) финишира осми с 10.25 сек.В бягането на 200 метра при жените се наложи олимпийската шампионка на 400 метра от Рио Шони Милър-Уибо (Бахама) с рекорд на турнира от 22.06 сек (-0.4 м/сек). Световната шампионка и европейска рекордьорка на половин обиколка Дафне Схипърс (Холандия) зае втората позиция с 22.34 сек, а ямайката Шерика Джаксън финишира трета с 22.36 сек.

