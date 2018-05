Тенис Надал не смята, че Тийм е открил как да го побеждава на клей 12 май 2018 | 16:22 0 0 0 0 0



31-годишният Надал изглеждаше непобедим преди двубоя, като бе спечелил 50 поредни сета на клей. Тийм бе последният тенисист с успех срещу испанеца. Той го победи миналата година в Рим, а след това Рафа спечели десетата си титла на “Ролан Гарос” без да загуби сет.



Краля на клея бързо отрече възможността Тийм да е намерил тайната срещу него на червени кортове. “Преди три седмици го победих с 6:0, 6:3. Просто това беше мач, в който той беше по-добър от мен, както преди няколко седмици аз бях по-добър. Ако ме победи три пъти поред, тогава може да кажем, че е разкрил играта ми и може да ме побеждава”, сподели Рафа.



HUGE USPET IN #MADRID !!!



Dominic #Thiem eliminates Rafael #Nadal 7-5 6-3 in the quarter-finals! #MMOPEN pic.twitter.com/mp0NvRlcZQ — We Are Tennis (@WeAreTennis) May 11, 2018

Следващата седмица Надал ще играе в Рим, където може да си върне първото място в света, ако спечели титлата. Испанецът обаче не се вълнува много от ранглистата. “Не може да си номер 1, когато не си играл пет месеца. Мисля, че от Шанхай миналата година до Монте Карло, нямах завършен цял турнир. Говорим за много месеци, от които се отказах. Тази година съм играл само няколко турнира. Това е реалността. Сега няма да задържа първото място, но ще видим какво ще стане в края на годината. Мисля, че съм в добра позиция. Трети съм в ATP Race, което е най-важното. Предстоят още няколко седмици на клей”, коментира той.

1