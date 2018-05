Волейбол Страхотен Цветан Соколов изведе Лубе до финал в Шампионската лига (видео + галерия) 12 май 2018 | 18:05 - Обновена 0 0 0 1 5

«Мачерата» – первый финалист Лиги чемпионов https://t.co/I7PsTg5J4K pic.twitter.com/l4O4HgfsEZ — Спорт БО (@Sport_BO) May 12, 2018

По този начин Лубе се класира за големия финал в Шампионската лига от далечната 2002 година, когато печели и титлата. Италианският гранд има спечелени и два бронзови медала в историята през 2016-а и 2017-а.

It is @VolleyLube who secure their spot in tomorrows #CLVolleyM gold medal showdown after a dominant display against @ZAKSA_official who will now go for Bronze! #CLF4Kazan (Make sure you watch the match point rally - clip coming soon!) pic.twitter.com/9lDmH8LoZR — CEV Champions League (@CEVolleyballCL) May 12, 2018

На финала Цецо Соколов и компания очакват победителя от втората полуфинална среща между домакините от световния клубен шампион Зенит (Казан) и другия италиански гранд Сър Колуси Сикома (Перуджа), който е по-късно тази вечер. От друга страна ЗАКСА ще се бори за бронзовите отличия за 4-и път в своята история. Полският тим е успявал само веднъж да спечели бронза в Шампионската лига през 2003 година и два пъти е оставал 4-и - през 2002-а и 2013-а.



Големият финал в Шампионската лига ще бъде утре (13 май) от 19,00 часа българско време, а преди това от 16,00 часа ще бъде спорът за бронзовите медали.



В началото на първия гейм на срещата започна по-добре за Лубе, които бързо поведоха с 2:0 след блок-аут на Цецо Соколов и отлична блокада на американския разпределител Мика Кристенсън.

Разликата нарасна до 7:2 след контраатака-пайп и силен ас на звездата Османи Хуанторена, а техническата пауза дойде при 8:3 след атака на Тейлър Сандър. Преднината на Соколов и компания продължи да расте до 10:4, след което от ЗАКСА успяха да намалят изоставането си до 12:8 благодарение на пуерториканския си диагонал Морис Торес. Второто техническо прекъсване пък дойде при 16:12 за Лубе след сервис в аут на влезлият като резерва за ЗАКСА Рафал Шимура. Последваха две грешки на вицешампиона на Италия и ас на Матеуш Биениек и 16:15. Лубе успя да върне преднината си при 19:16 след блокада на Енрико Честер. Полският тим отново стопи пасива си само до точка при 21:20 след атака на Торес и аут на Сандър от Лубе, което накара треньорът на италианците Джампаоло Медей да вземе тайм-аут. Последва спорно отсъждане на съдиите за атака в аут на Цецо Соколов и равенство при 21:21. Лубе веднага си върнаха предимството при 24:21 след сервис в аут на Торес и две успешни контри на Сандър и Соколов, след което спокойно взеха и гейма с 25:21 след контра блок-аут на влезлия на първа линия за Лубе Иржи Ковар.



Втората част тръгна равностойно до първото техническо прекъсване, което дойде при минимална преднина за Лубе - 8:7 след силна атака-пайп на Османи Хуанторена. Разликата леко нарасна до 10:8 след отличен блок на Енрико Честер. Атака на Морис Торес и блокада на белгийския национал Сам Деруу и равенство 10:10. ЗАКСА дори дръпнаха с 12:10 след две грешки на италианския тим. Въпреки усилията на Лубе, ЗАКСА задържа предимството си до 16:14 след атака през центъра на Матеуш Биениек. Последваха успешна атака на Тейлър Сандър и мощен ас на Цецо Соколов за 16:16. Вицешампионите на Полша си върнаха преднината при 19:17 след сервис в аут на Сандър и страхотен блок на Лукаш Вишниевски. ЗАКСА успя да задържи преднината си до края и да изравни резултата в геймовете след 25:22 след атака на Рафал Шимура.

Follow the match report right as it happens. Updated after every set! https://t.co/behLIANtBehttps://t.co/bWhYsySTBQpic.twitter.com/YP6F7rFd3G — CEV Champions League (@CEVolleyballCL) May 12, 2018 Третия гейм стартира отново по-добре за Лубе, които поведоха бързо с 5:2 след множество грешки на ЗАКСА. Техническата пауза пък дойде при 8:3 след сгрешен сервис на Сам Деруу. Двата тима продължиха напълно равностойно до 11:6, след което полският тим намали до 11:8 след сервис в аут на Енрико Честер и страхотен единичен блок на френския разпределител Бенжамен Тонюти срещу Цецо Соколов. Лубе реагираха веднага, върнаха си преднината си и даже я увеличиха до 16:9 след аут на Деруу и контра блок-аут на Османи Хуанторена.

Двамата наставници Андреа Гардини и Джампаоло Медей направиха по няколко промени в съставите си, но въпреки това Лубе задържа преднината си до 21:13. В крайна сметка вицешампионите на Италия без проблеми спечелиха гейма с убедителното 25:15 след мощна контра на Хуанторена и поведоха с 2:1.

Началото на четвъртата част бе равностойно до 5:5, след което Лубе дръпна със 7:5 след атака на Тейлър Сандър и силен ас на Цецо Соколов и с 8:6 след грешка от сервис на Морис Торес от ЗАКСА. Разликата набъбна до 10:6 след контра блок-аут на Османи Хуанторена и поредна грешка на полския тим. ЗАКСА намали до 11:10 след атака през центъра и ас на Матеуш Биениек. Лубе успя да си върне преднината при 15:11 след грешка при мрежата на поляците и отличен блок на Тейлър Сандър. Въпреки тайм-аута за Андреа Гардини, последва нова атака в аут на Сам Деруу и 16:11. Лубе задържа предимството си до 21:16 след две поредни атаки на Цецо Соколов, след което спечели спокойно гейма с 25:18 след нов силен ас на Хуанторена и блок на Цецо Соколов и мача с 3:1, с което се класира за финала на Шампионската лига за първи път от далечната 2002 година, когато печели и титлата.



Цецо Соколов изигра нов страхотен мач за Лубе и стана най-полезен с 20 точки (2 блока, 3 аса и 54% ефективност в атака) за победата. Османи Хуанторена добави още 17 точки (2 блока, 4 аса, 55% ефективност в атака и 48% позитивно посрещане) за успеха.



За тима на ЗАКСА над всички бе Морис Торес с 21 точки (1 блок и 56% ефективност в атака), но и това не бе достатъчно за победа.





ЗАКСА (КЕНДЖЕЖИН-КОЖЛЕ, ПОЛША) - КУЧИНЕ ЛУБЕ (ЧИВИТАНОВА, ИТАЛИЯ) 1:3 (21:25, 25:22, 15:25, 18:25)

ЗАКСА: Бенжамен Тонюти 1, Морис Торес 21, Рафал Бушек, Сам Деруу 7, Матеуш Биениек 9, Лукаш Вишниевски 8 - Павел Заторски-либеро (Рафал Шимура 9, Славомир Юнгиевич 1, Камил Семенюк 2, Марко Фаласки 1)

Старши-треньор: АНДРЕА ГАРДИНИ

ЛУБЕ: Мика Кристенсън 4, ЦВЕТАН СОКОЛОВ 20, Османи Хуанторена 17, Тейлър Сандър 13, Драган Станкович 5, Енрико Честер 7 - Женя Гребенников-либеро (Иржи Ковар 1, Цимафей Жуковски, Андреа Маркизио)

Старши-треньор: ДЖАМПАОЛО МЕДЕЙ.



СНИМКИ: CEV.LU



