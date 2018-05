Гатузо защити Донарума и поздрави Аталанта

LIVE | Inizia la conferenza stampa di Mister Gattuso. Seguila su Facebook! https://t.co/efjnZl4XXb Rino Gattuso's press conference begins on the eve of #AtalantaMilan Live tweets are underway! pic.twitter.com/WAfohJqsGv

That's all from coach Gattuso's press conference. Stay tuned for more #AtalantaMilan build-up, here and at https://t.co/s436FHa1dZ pic.twitter.com/cf3xEIUeD9