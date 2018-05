Лека атлетика Маклауд се завърна с победа, американска доминация в препятствията при жените 12 май 2018 | 16:01 0 0 0 0 0



Same result as at the Olympic Games 2016: @Warrior_omz beats @110_ortega in 13:16!#ShanghaiDL pic.twitter.com/pnDVFZ7RHr — DLShanghai (@ShanghaiDL) May 12, 2018 В надпреварата на 100 метра с препятствия до изненади не се стигна и първите четири места бяха окупирани от представителки на САЩ. Победата заслужи олимпийската шампионка Бриана Макнийл с рекорд на турнира от 12.50 сек (+0.9 м/сек). Второто място зае Шарика Нелвис с 12.52 сек, а световната рекордьорка на открито и планетарна шампионка на 60 м/пр от Бирмингам 2018 Кендра Харисън финишира трета с 12.56 сек. Четвъртото място зае Джасмин Стауърс с 12.71 сек.





Olympic champion Brianna McNeal wins the 100mH in a meeting record of 12.50! The full podium is for the USA with @Hurdle_Holic and Kendra Harrison! #ShanghaiDL pic.twitter.com/b6N6a5rpU6 — DLShanghai (@ShanghaiDL) May 12, 2018 Световният и олимпийски шампион на 110 метра с препятствия Омар Маклауд (Ямайка) се завърна победоносно. Ямаецът, който пропусна Световното първенство в зала в Бирмингам през март и Игрите на Британската общност в Голд Коуст през април, спечели старта от Диамантената лига в Шанхай с изравнен най-добър резултат в света за сезона от 13.16 сек (+0.2 м/сек). Той се наложи след оспорвана бобра със сребърния олимпийски медалист Орландо Ортега (Испания), който остана втори с 13.17 сек. Планетарният шампион от Пекин 2015 Сергей Шубенков от Русия пресече финалната линия трети с 13.27 сек.В надпреварата на 100 метра с препятствия до изненади не се стигна и първите четири места бяха окупирани от представителки на САЩ. Победата заслужи олимпийската шампионка Бриана Макнийл с рекорд на турнира от 12.50 сек (+0.9 м/сек). Второто място зае Шарика Нелвис с 12.52 сек, а световната рекордьорка на открито и планетарна шампионка на 60 м/пр от Бирмингам 2018 Кендра Харисън финишира трета с 12.56 сек. Четвъртото място зае Джасмин Стауърс с 12.71 сек.

