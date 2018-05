Лека атлетика Ибаргуен показа класа и оглави световната ранглиста в тройния скок 12 май 2018 | 15:26 0 0 0 0 0



Congratulations @tripleCIbarguen with your victory at the @ShanghaiDL!!!

Graet performance with a WL Distance of 14.80m. #ShanghaiDL pic.twitter.com/oKj3gCjSkB — DLShanghai (@ShanghaiDL) May 12, 2018 Най-добър резултат в света за сезона имаше и в тласкането на гюле при жените, където планетарната шампионка от Лондон 2017 Лиао Гон се наложи с 19.99 м. Шампионката от Игрите на Британската общност в Голд Коуст през април и сребърна медалистка от планетарния шампионат в зала в Бирмингам Даниел Томас-Дод (Ямайка) се нареди втора с 18.70 м, а американката Рейвън Сандърс завърши трета с 18.63 м.

WORLDCHAMPION GONG WINS THE SHANGHAI DIAMOND LEAGUE FOR THE 4th TIME! #ShanghaiDL pic.twitter.com/K9d7Uqxf3b — DLShanghai (@ShanghaiDL) May 12, 2018 Олимпийската шампионка от Рио де Жанейро 2016 и световна от Москва 2017 в тройния скок Катерин Ибаргуен показа класа и спечели надпреварата в сектора на Диамантената лига в Шанхай. Колумбийката триумфира с най-добър резултат в света за сезона от 14.80 м (+0.1 м/сек), който постигна в последния си опит в Китай. Преди това тя водеше класирането с 14.66 м (+0.3 м/сек). Втора в Шанхай в тройния скок остана представителката на Ямайка Шаника Рикетс с 14.55 м (0.0), третото място зае двукратната шампионка от Игрите на Британската общност Кимбърли Уилямс (Ямайка) с 14.35 м (0.0).Най-добър резултат в света за сезона имаше и в тласкането на гюле при жените, където планетарната шампионка от Лондон 2017 Лиао Гон се наложи с 19.99 м. Шампионката от Игрите на Британската общност в Голд Коуст през април и сребърна медалистка от планетарния шампионат в зала в Бирмингам Даниел Томас-Дод (Ямайка) се нареди втора с 18.70 м, а американката Рейвън Сандърс завърши трета с 18.63 м.

