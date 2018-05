Англия Арсенал иска сръбски халф на Бенфика 12 май 2018 | 14:54 - Обновена 0 0 0 0 0

Arsenal are reported to be hot on the heels of Andrija Zivkovic, according to Sports Witness. The Serbian midfielder, 21, plays as a wide-man for Portuguese side Benfica, and has a €60m buy-out clause in his contract in Lisbon. pic.twitter.com/NbT6Sja7QA — Futball Select (@futballselect) May 11, 2018 Арсенал се интересува от трансфера на полузащитника Бенфика Андрия Живкович. 21-годишният сърбин има договор с португалския клуб до лятото на 2021 г., в който е предвидена сумата на обезщетението в размер на 60 милиона евро. През настоящия сезон Живкович изигра 29 мача във всички турнири, отбеляза 3 гола и направи 6 асистенции. "Артилеристите" все още очакват назначаването на нов мениджър, което може да забави трансфера. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 632

