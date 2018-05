Лека атлетика Само Ласицкене надскочи Демирева на Диамантената лига в Шанхай 12 май 2018 | 14:39 - Обновена 0 0 0 0 3



She continues her unbeaten run in sublime fashion. 1.97m from Lasitskenke to win in the #ShanghaiDL.#DiamondLeague #RoadToTheFinal pic.twitter.com/DNraSLQYag — IAAF Diamond League (@Diamond_League) May 12, 2018 Победата в Шанхай днес заслужи световната шампионка в зала и на открито Мария Ласицкене, която оглави и планетарната ранглиста за сезона с 1.97 м. Рускинята се справи с тази височина от първи опит, а след това атакува неуспешно и 2.00 м. Това беше 39-а поредна победа за Ласицкене в сектора.



Германката Мари-Лорънс Юнгфлайш, която има личен рекорд от 2.00 м, остана трета с 1.88 м .





Мирела Демирева записа най-доброто си класиране на турнир от Диамантената лига. Още в първия си старт за сезона сребърната олимпийска медалистка завърши втора в Шанхай. Подготвящата се в Холандия под ръководството на местния специалист Маринус ван Лювен българка завърши надпреварата в китайския град с резултат от 1.94 метра, макар времето в Китай да не беше особено благосклонно към атлетите. Тя пропусна първата височина от 1.80 м, след това преодоля 1.91 м от втори опит, на 1.94 м се справи още от първия път, но на 1.97 м, колкото е и личното й постижение, не успя да премине успешно над летвата. Демирева участва на Диамантената лига в Шанхай през 2016 г., когато завърши пета с 1.88 м.

