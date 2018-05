Световен футбол Бербатов: Престоят ми в Индия беше истинско приключение (видео) 12 май 2018 | 13:57 - Обновена 0 0 0 0 2 Soccer AM, в което отговаряха на доста интересни въпроси. Бившият футболист на

Berbatov and Keane reveal what it's like playing football in India



What's the standard like?



How does Berbatov find playing in midfield?



Keane rejecting the chance to sign Berba! pic.twitter.com/Lbxk5QMU6A — Soccer AM (@SoccerAM) May 12, 2018

Берба сподели впечатленията си от културата, футбола и хората в Индия, определяйки престоя си като нещо доста различно за самия него:

Lloyd: “What about a management duo?”



Keane: “I’d have to do all the work.”



Berba: “I’d be the face.” pic.twitter.com/2VuTOQuriy — Soccer AM (@SoccerAM) May 12, 2018

“Беше напълно различно за мен. Трябваше да се подготвям различно за мачовете. Начинът на тренировки, животът и обстановката бяха доста различни, но си беше приключение. Хората бяха страхотни и прекарах добри 5 месеца. Фуболът там не може да се сравнява с Висшата лига. Когато си на 37, ти е малко по-трудно в отборите, в които играеш. Беше лесно да играя в средата на терена като полузащитник. Можеш да се справиш, ако знаеш как да четеш играта".

Coming to a cinema near you...



Dimitar Berbatov is making his acting debut! pic.twitter.com/2E5uZZUFcT — Soccer AM (@SoccerAM) May 12, 2018

В шоута Бербатов призна, че Роби Кийн е отказал да го привлече в отбора на ФК Атлетико де Колката. Както е известно, бившият ирландски национал ръководи състезаващия се в индийската Супер Лига тим.

Fenners: "Last Saturday he proved them all wrong, including you @JimmyBullard who said he'd get sparked out in two rounds!"



Look at the Bulldog's face when Tony Bellew clenches his fist! pic.twitter.com/HbmvX4UJ1q — Soccer AM (@SoccerAM) May 12, 2018

Димитър Бербатов и Роби Кийн взеха участие в шоуто, в което отговаряха на доста интересни въпроси. Бившият футболист на Манчестър Юнайтед прекрати престоя си в индийски Керала Бластърс, където игра около 5 месеца. Обстановката в Индия е добре позната и на бившия съотборник на Бербатов в Тотнъм - Роби Кийн, който е играещ треньор във ФК Атлетико де Колката.

