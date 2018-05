Испания Неймар разби мечтите на Реал Мадрид... поне засега 12 май 2018 | 13:35 - Обновена 0 0 0 0 2

Proud to wear the new jersey and to continue giving you joy

Orgulhoso de usar a nova camisa e continuar dando alegria a todos #ICICESTPARIS @PSG_inside @nikefootball pic.twitter.com/EPZd5DiKXh — Neymar Jr (@neymarjr) May 12, 2018

Това е ясен отговор на поредните публикации, че той вече бил избрал да се завърне в Ла Лига, където да облече екипа на "лос бланкос". Водещата новина в днешния брой на AS е, че Неймар вече бил казал на съотборниците си в ПСЖ, че няма да се прибере в клуба след края на Мондиала. Marca пък твърди, че той щял да се изправи срещу империята, визирайки боса на френския колос Насер Ал-Хелаифи.



Наскоро бразилецът се завърна в Париж, където е на финалния етап от възстановяването си след претърпяна операция. В Испания упорито продължават да пишат, че през лятото Неймар ще пристигне в Реал Мадрид , но самият футболист даде да се разбере, че това не е вярно. Днес нападателят публикува своя снимка с новия екип на Пари Сен Жермен , към която е написал следното: “Горд съм да нося новата фланелка и да продължавам да ви радвам”.Това е ясен отговор на поредните публикации, че той вече бил избрал да се завърне в Ла Лига, където да облече екипа на “лос бланкос”. Водещата новина в днешния брой на AS е, че Неймар вече бил казал на съотборниците си в ПСЖ, че няма да се прибере в клуба след края на Мондиала. Marca пък твърди, че той щял да се изправи срещу империята, визирайки боса на френския колос Насер Ал-Хелаифи.Наскоро бразилецът се завърна в Париж, където е на финалния етап от възстановяването си след претърпяна операция.

