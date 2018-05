Англия Белерин се врече във вярност на Арсенал: Лондон е моят дом 12 май 2018 | 13:07 0 0 0 0 1



“Имам дълъг договор, в Лондон съм от много време и това е моят дом. Единственият план за лятото е да разбера дали ще играя на Световното. Не знам дали ще получа повиквателна, така че ще трябва да почакаме и да видим, но не мисля за нищо друго през лятото”, заяви испанецът.



Юношата на Барселона сподели и впечатленията си от състава на “артилеристите” и бъдещето, което той вижда пред отбора.



“Вярваме, че имаме потенциал. Имаме много национали, които се справят отлично. Просто трябва да намерим начин нещата да тръгнат в правилната посока. Виждам потенциала, за който говори и Арсен Венгер. Виждам играчите около мен по време на мачове, виждам ги как трнират и знам, че всички смятаме, че не сме там, където искаме да бъдем”, коментира бъдещето на Арсенал Белерин. “This has been my home for 7 years. I sound like a Londoner, my friends are from London – it’s the place I want to be right now. In the future, you never know. Obviously, I grew up in Barcelona, and when I watch them play I want them to win.”



