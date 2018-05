Бойни спортове Фюри се оказа по-лек от Сакстън (видео + снимки) 12 май 2018 | 12:58 - Обновена 0 0 0 0 0



Фюри тежеше 105, 2 кг, докато Сакстън бе малко по-тежък – 106, 6 кг.

IGNORE ME AT YOUR PERIL: @HughieFury sends warning to @AnthonyFJoshua as first defeat has only motivated him more to conquer heavyweight division.



INTERVIEW HERE: https://t.co/WDURMfjgTc pic.twitter.com/rqbhDGyr0M — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) May 10, 2018

Това ще бъде първи двубой за Хюи Фюри след загубата му по- точки от тогавашния световен шампион на WBO в тежка категория Джоузеф Паркър (Нова Залендия) миналата година. За Сакстън това ще бъде първа защита на титлата на Великобритания.





