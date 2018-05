Бойни спортове Парите не са най-важните! Джошуа иска мач с Уайлдър, но във Великобритания 12 май 2018 | 12:12 - Обновена 0 0 0 0 15 Промоутърът на Антъни Джошуа (21-0, 20 KO) Еди Хърн коментира, че клиентът му има желание да излезе на ринга срещу Дионтей Уайлдър (40-0, 39 KO, но иска двубоят да е във Великобритания, а не в САЩ. "Срещнах се с Джошуа и треньорът му във вторник, за да обсъдим следващите ни крачки. Антъни смята, че той заслужава това, да се боксира с Уайлдър пред родните си фенове, които винаги са с него", коментира Хърн. Fascinating listening to this discussion with @EddieHearn covering mega events, the “sport stage” and creating worthy role models among other topics #TelegraphBOS pic.twitter.com/2FaQZJqrmd — InCrowd (@InCrowd_Sports) May 11, 2018 "В преговорите ни стигнахме до въпроса: А, защо трябва да бъде проведен боят в САЩ? Със сигурност парите ще са повече, но дали това е най-важното?", добави той. "В момента в Америка може да се спечелят много пари, но Джошуа смята, че трябва да осигури на британските фенове двубой с Уайлдър, но у дома", каза още промоутърът пред BoxingScene. W.e’re B.elt C.ollecting pic.twitter.com/5X3VqnQjg6 — Anthony Joshua (@anthonyfjoshua) May 10, 2018 Екипът на Уайлдър предложи на британците сумата от 50 милиона долара за двубоя, ако той се проведе в САЩ.

