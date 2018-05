НБА ЛеБрон: Бостън е сред най-добре организираните отбори 12 май 2018 | 12:05 - Обновена 0 0 0 0 7



"Брад Стивънс върши отлична работа. Бостън е един от най-организираните отбори в НБА. Вероятно знаете какво казах по-рано за Брад, за способността му да получи най-доброто от играчите си. Колко добре те се справят след таймаут, когато времето изтича. Той изисква максимума от играчите и го прави така, че отборът има шанс за успех, без значение кой е противника. Не говоря само за текущия сезон, но и за миналото", заяви Леброн Джеймс пред "ESPN". Първият мач от финалите между Бостън и Кливланд ще се проведе 13-ти май. LeBron James and the Boston Celtics ...



