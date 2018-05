Франция Фекир: Ще съм много разочарован, ако не играя на Световното 12 май 2018 | 11:52 - Обновена 0 0 0 1 0



"Възможността да играя с френския национален отбор на Световното първенство е непрестанно в главата ми, но това не е мания. Аз си поставих тази цел и искам да отида в Русия. Ако не играя в Русия, това би било много голямо разочарование", заяви Набил Фекир пред "Екип". I am not convinced our fanbase is truly aware of how amazing a player Nabil Fekir is. Passing. Shooting. Dribbling. Close control. Long range goals. Creative assists. He does them all.



pic.twitter.com/w57t0k2DW7 — LFC Scout Watch (@Mobyhaque1) May 8, 2018 Капитанът на Олимпик Лион Набил Фекир заяви твърдо, че иска да играе на Световното първенство в Русия и ще бъде много разочарован, ако не попадне след окончателните 23-ма играчи. Селекционерът на френския национален отбор Дидие Дешан ще обяви състава на френския национален отбор за световното първенство на 17 май.

