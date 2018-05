Англия Клоп: Ще ни помнят 500 години, ако бием Реал Мадрид на финала 12 май 2018 | 11:40 - Обновена 0 0 0 1 31



“Миналата година нещата бяха доста различни. Нуждаехме се от победата и помня как се чувствах тогава. Имахме много тестове, но мисля, че момчетата ги преминаха всички. Последните шест-седем седмици ние се борихме много, справихме се като отбор. Смятам, че заслужаваме мястото си, но ако Челси все пак ни изпревари и го заеме, то тогава значи те са го заслужили. Сега трябва да направим последната крачка. Брайтън има своите цели, но ние сме готови.



Място в Шампионската лига е нашата цел от първия ден на сезона. Щях да приема веднага, ако някой ми беше казал в този първи ден, че в последният ще държим нещата в собствените си ръце. Беше възможно да сме постигнали тази цел и по-рано, но различни причини ни попречиха. Една от тях е Шампионската лига, но все пак сме в добра ситуация. В този момент не мога да мисля за финала. Сега трябва да мисля за Брайтън и да си осигурим място в турнира и догодина, а след това ще имаме две седмици да се готвим за финала в Киев. Ще ни помнят 500 години, ако спечелим срещу NEW: Jurgen Klopp's superb speech at Football Writers Awards is an absolute must readhttps://t.co/icaFPEbhHe — This Is Anfield (@thisisanfield) May 11, 2018 Мениджърът на Ливърпул Юрген Клоп даде предпоследната си пресконференция за този сезон преди последния мач от Висшата лига. “Мърсисайдци” се изправят утре от 17 часа срещу Брайтън в среща, в която се нуждаят от точка, за да си осигурят място в Шампионската лига и догодина. Челси е само на две точки, но гостува на Нюкасъл . Германецът бе категоричен, че ситуацията през тази година е доста различна и много по-добра за неговия тим, а ако той е знаел за това от първия ден, е щял да бъде доволен.“Миналата година нещата бяха доста различни. Нуждаехме се от победата и помня как се чувствах тогава. Имахме много тестове, но мисля, че момчетата ги преминаха всички. Последните шест-седем седмици ние се борихме много, справихме се като отбор. Смятам, че заслужаваме мястото си, но ако Челси все пак ни изпревари и го заеме, то тогава значи те са го заслужили. Сега трябва да направим последната крачка. Брайтън има своите цели, но ние сме готови.Място в Шампионската лига е нашата цел от първия ден на сезона. Щях да приема веднага, ако някой ми беше казал в този първи ден, че в последният ще държим нещата в собствените си ръце. Беше възможно да сме постигнали тази цел и по-рано, но различни причини ни попречиха. Една от тях е Шампионската лига, но все пак сме в добра ситуация. В този момент не мога да мисля за финала. Сега трябва да мисля за Брайтън и да си осигурим място в турнира и догодина, а след това ще имаме две седмици да се готвим за финала в Киев. Ще ни помнят 500 години, ако спечелим срещу Реал Мадрид ”, завърши Клоп.

Още по темата

0 0 0 1 31 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 12153 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1 2 3