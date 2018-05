Англия Венгер на последната си пресконференция за Тотнъм, Кейн и "Хайбъри" 12 май 2018 | 11:08 - Обновена 0 0 0 0 4 Arséne Wenger the end of an era #merciarséne pic.twitter.com/I0ybgrPzrb — Gooner Nick (@NickVann1987) May 11, 2018



“”Хайбъри” имаше специален дух. Това бе нещо като църква. Там можеше да подушиш душата на всеки, който е играл на този стадион. Всичко бе много специално. “Емиратс” бе като да си купиш нова къща. Отне ни известно време да свикнем с него. Това е страхотен стадион, но в “Хайбърси” имаше нещо наистина специално”, завърши френският наставник, който утре ще изведе своя тим за последно в среща от Висшата лига точно в 17:00 българско време, когато Арсенал гостува на Мениджърът на Арсенал Арсен Венгер даде историческа пресконференция преди последната си среща начело на “топчиите” и се постара тя да бъде запомнена. Той засегна интерени теми като един от най-големите врагове на неговия тим през годините - Тотнъм , а също така се върна назад във времето говорейки за разликите между “Хайбъри” и “ Емиратс ”. Също така той говори за нещо, което феновете винаги са подозирали, а именно проблемите на трансферния пазар при построяването на новия стадион.“Цената на един стадион се е удвоила, но цената на играчите се е вдигнала три или четири пъти. Когато ние строяхме стадиона си, тогава 10 милиона за един играч бяха много. Днес за колко могат Тотнъм да продадат Хари Кейн ? Нямам идея. Може би 100 милиона? Може би те трябва да се замислят над подобен вариант за финансиране. Трябва да го приемат. Може да се наложи да продават играчи, дори да продават на Арсенал”, коментира положението на своя голям противник в северен Лондон Арсен Венгер.След това той коментира трудностите, които неговия клуб е изпитвал, когато бе завършен “Емиратс” пред 2006-а година, който струваше на “артилеристите” около 390 милиона паунда, което е почти на половина от стадиона на “шпорите”, чиято цена е между 700 и 800 милиона паунда.“”Хайбъри” имаше специален дух. Това бе нещо като църква. Там можеше да подушиш душата на всеки, който е играл на този стадион. Всичко бе много специално. “Емиратс” бе като да си купиш нова къща. Отне ни известно време да свикнем с него. Това е страхотен стадион, но в “Хайбърси” имаше нещо наистина специално”, завърши френският наставник, който утре ще изведе своя тим за последно в среща от Висшата лига точно в 17:00 българско време, когато Арсенал гостува на Хъдърсфийлд

