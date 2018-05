Бойни спортове Ще стори ли ново чудо Ракел Пенингтън? 12 май 2018 | 10:58 - Обновена 0 0 0 1 2 Ракел Пенингтън е наричана от своите близки – Роки. Приликите между ММА звездата и филмовия герой са много. 29-годишната американка почти винаги е аутсайдер в своите срещи, но се хвърля с всички сили и демонстрира своето огромно сърце в октагона. Тази нощ Пенингтън ще има нужда и от още нещо, защото ще получи първата възможност в своята кариера да стане шампионка на UFC. Тя ще се бие в основния мач на веригата срещу шампионката в категория петел Аманда Нунеш (Браз). Галавечерта ще се проведе в Рио де Жанейро, а фаворитката ще има невероятната подкрепа на местната публика. Пенингтън (9 победи, 1 с нокаут и 3 със събмишън) е в прекрасна серия от четири поредни победи.

Hoping for a handshake after missing weight by seven pounds? Amanda Cooper (@ABCNation115) wasn't having it at today's #UFC224 ceremonial weigh-ins, setting up what's quickly become a grudge match with @MackenzieDern.



Сред нейните жертви са класните Жесика Андраже, Бет Кохейя и Миша Тейт. Успехите я изведоха до първото място в ранглистата и автоматично подсигуриха мач за титлата. Американката винаги е трябвало да се бори за своята мечта да бъде шампионка на UFC. Нейните родители не са й позволявали да тренира ММА, но тя започва да го прави, когато става чак на 19, оставайки настрана другата страст – да стане доктор. При Аманда Нунеш съдбата начертава нейния път още от детските години. Едва на четири бразилката започва да тренира карате, а когато е на 28 пенсионира личността, която отвори широко вратата на всички ММА състезателки в UFC Ронда Роузи.

UFC 224 ceremonial weigh-ins video, photos: Unexpected grudge match steals show

Американската мегазвезда беше нокаутирана само за 48 секунди. Успехът издигна до небесата реномето на бразилката. Нунеш (15 победи, 10 с нокаут, 3 със събмишън и 4 загуби) спечели пояса през юли 2016-а, а това ще бъде нейна трета защита. Бразилката показа, че не е неуязвима след двата много оспорвани двубоя с Валентина Шевченко. Това са и единствените успехи на Нунеш, който не са приключили с отказване на нейните противнички. 29-годишната южноамериканка носи звучния прякор Лъвицата. Тя има и още по-голяма цел – двубой с шампионката в горната категория перо Крис Сайборг. Тази среща може да бъде едно от най-големите събития през 2018 г., но преди да се случи Нунеш задължително трябва да премине през коварното изпитание, наречено Ракел Пенингтън. На същата галавечер в Рио де Жанейро ще има ключов двубой за разпределение на силите в средна категория. Един от най-големите майстори на събмишън в историята на ММА Жакаре Соуса се изправя срещу непредвидимия Келвин Гестелъм (САЩ). 26-годишният американец нокаутира ефектно бившия шампион в категорията Майкъл Биспинг през ноември 2017-а.



Победата беше доста дискутирана, защото тя стана факт няколко седмици след друга загуба на британеца – от Джордж Сен Пиер. Качествата на Гестелъм не могат да бъдат поставяни под съмнение заради неговите успехи над топ имена като Тим Кенеди, Юрая Хол и Джони Хендрикс . При последното гостуване в Бразилия той се справи с друг любимец на местните фенове Витор Белфорт, при това с нокаут, но победата му беше отнета заради положителна допинг проба за марихуана. Страхотният подем на Гестелъм беше спрян от друг бивш шампион – Крис Уайдман през 2017-а, но сега той има намерение отново да затвърди позициите си в Топ 5. Бившият шампион на „Страйкфорс“ в средна категория Жакаре Соуса има само две загуби през последните две години, а те са срещу топ имената в категорията – Роби Уитъкър и Йоел Ромери.

UFC 224 staff picks: Is anyone picking Raquel Pennington to upset Amanda Nunes?

