Други спортове Гари Андерсън бе големият печеливш в последния кръг на равенствата в Премиър лигата 12 май 2018 | 02:33 - Обновена 0 0 0 1 2



Най-сериозна интрига имаше в срещата между Дарил Гърни и Питър Райт. "Суперчин" се нуждаеше от задължителна победа и то с възможно най-голяма разлика. Райт обаче игра за честта си пред родна публика и се добра до равенство 6:6, с което официално класира сънародника си Гари Андерсън на 1/2-финал.

RECAP!



What a night here in Aberdeen! Did anyone go for four draws?



It never disappoints here at the @AECC_Aberdeen! #Unibet180 pic.twitter.com/50pO5tCQQ7 — PDC Darts (@OfficialPDC) May 10, 2018

"Летящият шотландец" пък в този кръг имаше среща със световния №1 Майкъл ван Гервен в последния двубой за вечерта. Макар мачът реално да бе зез значение и за двамата, Андерсън записа победа със 7:5 за престиж. Успехът обаче бе важен дотолкова, че изкачи шотландеца до 3-ото място в крайното класиране и така той се размина с Ван Гервен на 1/2-финала.



Останалите две срещи за вечерта завършиха без победител. Световният шампион Роб Крос не успя да победи Саймън Уитлок, макар да водеше с пробив почти през цялото време, но допусна изравняване в края и това го прати на 4-ата позиция в крайното класиране.



Майкъл Смит и Реймън ван Барневелд също не се победиха в доста инсересен двубой с няколко красиви затваряния над 100 точки.



Така крайното класиране остана без сериозни размествания и на 1/2-финал продължават четворката Майкъл ван Гервен, Майкъл Смит, Гари Андерсън и Роб Крос. Те ще се изправят един срещу друг в арена "О2" в Лондон като "Майти Майк" ще играе с "Волтидж" в повторение на 1/2-финала от световното първенство, а "Були бой" ще се изправи срещу "Летящия шотландец".



Премиър лига, 1/2-финали:



Майкъл ван Гервен - Роб Крос

Майкъл Смит - Гари Андерсън



Последният 15-и кръг в Премиър лигата по дартс не промени сериозно крайното класиране в редовния сезон. В "BHGE Arena" в Абърдийн се изиграха последните 4 срещи, които предложиха 3 равенства и само един мач завърши с победител.Най-сериозна интрига имаше в срещата между Дарил Гърни и Питър Райт. "Суперчин" се нуждаеше от задължителна победа и то с възможно най-голяма разлика. Райт обаче игра за честта си пред родна публика и се добра до равенство 6:6, с което официално класира сънародника си Гари Андерсън на 1/2-финал."Летящият шотландец" пък в този кръг имаше среща със световния №1 Майкъл ван Гервен в последния двубой за вечерта. Макар мачът реално да бе зез значение и за двамата, Андерсън записа победа със 7:5 за престиж. Успехът обаче бе важен дотолкова, че изкачи шотландеца до 3-ото място в крайното класиране и така той се размина с Ван Гервен на 1/2-финала.Останалите две срещи за вечерта завършиха без победител. Световният шампион Роб Крос не успя да победи Саймън Уитлок, макар да водеше с пробив почти през цялото време, но допусна изравняване в края и това го прати на 4-ата позиция в крайното класиране.Майкъл Смит и Реймън ван Барневелд също не се победиха в доста инсересен двубой с няколко красиви затваряния над 100 точки.Така крайното класиране остана без сериозни размествания и на 1/2-финал продължават четворката Майкъл ван Гервен, Майкъл Смит, Гари Андерсън и Роб Крос. Те ще се изправят един срещу друг в арена "О2" в Лондон като "Майти Майк" ще играе с "Волтидж" в повторение на 1/2-финала от световното първенство, а "Були бой" ще се изправи срещу "Летящия шотландец".Майкъл ван Гервен - Роб КросМайкъл Смит - Гари Андерсън

Още по темата

0 0 0 1 2 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1900 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1