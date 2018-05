Тенис Начало и край: Тийм срази Надал и върна Федерер на върха (галерия) 11 май 2018 | 20:25 - Обновена 0 0 0 1 11

Последният загубен сет на Рафа на клей бе именно срещу Тийм миналата година. Днешната загуба на Надал означава, че от понеделник той ще сдаде лидерската позиция в световната ранглиста, а №1 ще стане Роджър Федерер. Испанецът бе триумфирал в 50 поредни сета и в общо 21 мача на червени кортове в рамките на последните 51 седмици.

The streak is over! @ThiemDomi shocks Rafael Nadal, ending the World No. 1's 21-match winning streak on clay, advancing to the semi-finals @MutuaMadridOpen.



Read More https://t.co/qk9d9Lf9pA pic.twitter.com/Y48G37a3lo — ATP World Tour (@ATPWorldTour) May 11, 2018

Австрийският тенисист показа добра игра на форхенд и бекхенд и не позволи на Надал да влезе в ритъм в първия сет. Той имаше шанс да затвори първия сет при 40-30 и 5:4 в своя полза, но допусна непредизвикани грешки, които удължиха встъпителния сет, приключил при 7:5 за Тийм след 75 минути тенис в испанската столица.

Тийм поведе с 3:1 във втория сет, след което Рафа се върна и изравни до 3:3. Точно тогава обаче 24-годишният австриец показа характер и спечели 10 от 11 възможни точки, в следствие на което затвори срещата в своя полза след 6:3.

50 sets and one year after losing his last set on clay — to Dominic Thiem — Rafael Nadal finally loses another... to Dominic Thiem. 7-5 in Madrid QFs pic.twitter.com/71KxUZq10X — José Morgado (@josemorgado) May 11, 2018

С днешния си успех Тийм се нарежда до Гастон Гаудио и Новак Джокович. Тримата са единствените играчи в историята, които са печелили по три или повече пъти на клей срещу Надал. В полуфиналите съперник на Доминик ще бъде Кевин Андерсън. Южноафриканецът е поставен под №6 в основната схема, докато Тийм е №5.



