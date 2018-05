Световен футбол Бразилия губи важна фигура за Световното 11 май 2018 | 19:15 - Обновена 0 0 0 0 1



Според GLOBO защитникът има проблем с кръстните връзки на дясното коляно, в следствие на което Тите и треньорския му щаб подготвят списък от 23 играчи, в които Алвеш не фигурира.

The most reliable outlet in Brazil confirms that Dani Alves is out for the World Cup. pic.twitter.com/cb1A6C3Vfm — Brazil Football (@BrazilEdition) May 11, 2018

