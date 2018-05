Авто Мания Любимите модели на Porsche на д-р Волфганг Порше (видео) 11 май 2018 | 18:17 - Обновена 0 0 0 0 0



На пето място д-р Порше поставя 911 Turbo S (993) – кола, която може да бъде и победител в класацията. Дизайнът е създаден от брата на Волфганг Порше – Фердинанд Александър. Колата е просто фантастична във всеки един смисъл, обяснява д-р Порше. Buy and Cherish this 1997 Porsche 993 Turbo S As one of the final developments of the legendary air-cooled 911, Porsche’s 993 Turbo S left nothing on the table. Evoking styling cues from the 959 supercar, the Turbo S utilized an interc... https://t.co/pLXl0Xyvws via @autocherish pic.twitter.com/u2JPdvLzeR — AutoCherish (@AutoCherish) February 21, 2018 Тази седмица д-р Волфганг Порше – основен акционер и председател на борда на Porsche AG – навърши 75 години. Германецът от династията Порше отбеляза годишнината си със специално видео, в което разказва за своите пет любими автомобила на бранда.На пето място д-р Порше поставя 911 Turbo S (993) – кола, която може да бъде и победител в класацията. Дизайнът е създаден от брата на Волфганг Порше – Фердинанд Александър. Колата е просто фантастична във всеки един смисъл, обяснява д-р Порше. Следващото място към върха нагоре е Porsche Carrera GT – подходяща състезателна кола за пътя с голяма мощност. Премиерата на колата пък се състои на улицата в Париж, а честта за първото й публично каране се пада на иконата на моторспорта Валтер Рьол. Мястото под номер 3 е заето от нещо ново - Рanamera Turbo S E-Hybrid. Моделът е може би най-технологично напредналият за германската компания с максимална мощност от 680 кс. "Новата кола винаги е най-добра", вярва д-р Порше. На второ място той постави Porsche 356 America Roadster, създадена основно за американския пазар. Победителят пък е със спортна същност, но елегантни одежди. Впечатляващото Porsche 356 Carrera 2000 със своите 130 кс през 1962 година е бил един от най-високите върхове за времето си. Porsche 356 Carrera 2000 GS -63 @ Classic Remise, Berlin.#ovesgarage #automotive #supercar #hypercar #ferrari #mc… pic.twitter.com/NHi5mNK2Qe — Only Carrera (@OnlyCarrera) May 16, 2016

АНТОНИЯ СИМОВА Редактор - отдел "Моторни спортове"

